Какие известные бренды скоро придут в Минск

Leroy Merlin «переосмыслит» Ждановичи

О выходе на белорусский рынок французского строительного ретейлера Leroy Merlin стало известно в конце прошлого года. Первый гипермаркет откроется в Минске на улице Тимирязева на месте рынка подержанных автомобилей. Сейчас полным ходом идет строительство молла. Ожидается, что торговый объект распахнет свои двери в марте 2020 года.





Заявлено, что общая площадь здания составит 17 тысяч кв.м., а площадь торгового зала — 10 тысяч. К нему будет примыкать уличный садовый павильон, который займет около 1 тысячи «квадратов». Рядом появится парковка на 900 машиномест. Группа компаний Odeo планирует вложить в проект около 20 млн евро.





Leroy Merlin был основан в 1923 году. Сегодня это один из крупнейших продавцов стройматериалов в Европе. Его магазины работают в 14 странах и специализируются на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Представители компании пообещали, что цены будут на 5% ниже, чем в среднем по рынку в столице.





Бизнес-консультант Роберт Киселев, ранее управлявший арендными отношениями и маркетингом в ТД «Ждановичи», рассказал, что переговоры с французской стороной начались в общей сложности за 2,5 года до публичного анонса выхода бренда на рынок.





— Для представителей Leroy Merlin было стратегически важно, чтобы первый объект был построен на выезде МКАД. Также важную роль в принятии решения сыграло развитие примыкающего микрорайона Лебяжий. И основное — «Ждановичи» имеют исторически сложившуюся сильную и системную клиентскую базу, — пояснил эксперт.

H&M стартует в двух местах

Сразу два магазина шведского бренда одежды H&M откроются в Минске осенью 2019 года. Первый появится в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей — витрины уже заставлены баннерами. Второй магазин должен появится в строящемся сейчас ТРЦ Palazzo на улице Тимирязева. Оба разместятся на 2 этажах и будут занимать площади по 2-2,5 тысяч квадратных метров каждый.





Шведский бренд одежды H&M берет свое начало в 1947 году. Сегодня он наряду с ZARA входит в число крупнейших ритейлеров одежды. Розничная сеть насчитывает около 4900 магазинов в 72 странах. Помимо Беларуси, в этом году ритейлер поставил перед собой цель выйти в Тунис, ранее бренд обосновался в Боснии и Герцеговине.

«Санта» готовит масштабный запуск

Крупные сети приходят в Минск не только из-за рубежа. Брестский ритейлер, собирающий толпы покупателей в регионах, планирует в сентябре масштабный запуск в Минске. Как ожидается, вместе с этим произойдет и ребрендинг магазинов «Рублёвский», которые ранее перешли «Санте».





В мае брестская сеть провела «разведку боем»: перезапустила супермаркет на Немиге, обновив все внутри и сохранив старую вывеску. Как ожидается, к сентябрю «Санта» откроет в Минске сразу шесть новых объектов, что может стать самым масштабным запуском за всю историю белорусского ритейла.





Сейчас «Санта» включает около 100 розничных магазинов в областных и районных центрах. Ритейлер делает ставку на повышенный выбор скандинавской рыбы, свежих фруктов и овощей. Концепт магазина также предполагает наличие фудкорта, пекарни и пиццерии с настоящей итальянской пиццей.

IMAX станет частью мультиплекса

Столичные киноманы давно мечтают о появлении в Минске IMAX-кинотеатра. Не исключено, что он появится в ТРЦ Palazzo и станет частью мультиплекса из 7 залов общей вместимостью 1280 мест. Торговый центр откроется ближе к 2020 году, а вот кинозал IMAX, если и откроют, то позже.





Прототипы технологии широкоформатного кино стали появляться еще в 60-ых годах прошлого века. А воплотить ее в прибыльный бизнес сумела канадская компания IMAX Corporation. Главная особенность – зритель не видит границ экрана. Это создает ощущение полного погружения в фильм. Стоимость билета, как правило, в 2 раза выше обычного.





Интересно, что в прошлом году в минском планетарии появилось оборудование для показа сферических фильмов. Эта технология похожа на IMAX и называется FullDome. Полнокупольное кино смотрят, почти полулежа, следя за проекцией на экране-куполе.

Почему Ikea не идет в Беларусь?

— Рынок на сегодня находится на умеренном позитиве, — считает бизнес-консультант Роберт Киселев. — Несмотря на низкую покупательскую способность, бизнес смотрит в будущее оптимистично. Международные сети присматриваются к нам, местные предприниматели активно тянутся к ним и ведут переговоры.





По его словам, сложнее всего привести в Минск сильного мебельного игрока. Причем маленький рынок – не единственное оправдание. Сдерживающим фактором выступает мощное лобби со стороны госпредприятий, которые рьяно защищают свою территорию.









— Как тяжело прийти сюда мебельщикам, мы это видим на примере Ikea, — проиллюстрировал мысль Роберт Киселев. — Не то, чтобы ей самой была сильно интересна Беларусь, исходя из небольшого объема рынка. Но при прочих равных она бы у нас рано или поздно открылась, как это произошло в Вильнюсе и Риге. А там, на минуточку, живет всего лишь по 500-600 тысяч человек, нет даже метро. Но компания понимает, что столкнется здесь с огромным количеством препон. И зачем ей бороться с ними ради незначительного объема оборота?





Что касается одежды, обуви, косметики и фастфуда, то здесь частный бизнес представлен более широко. Поэтому, как считает эксперт, минчанам стоит ожидать прихода брендов мирового уровня именно в этих сферах.



