



Родители десятиклассников из СШ №9 27 августа рассказали о том, что директор учреждения образования заставляет их забрать документы из школы. По словам одного из родителей, это решение приняли директор, главный бухгалтер и экономист школы – якобы, обучать десятиклассников экономически невыгодно из-за их небольшого количества, пишет mspring.online





При этом Сергей отметил, что заявления на 10 класс подали 8 семей. Ещё двое десятиклассников должны были учиться на дому.





28 августа возмущенные родители вместе с журналистами решили поговорить с директором Александром Семочкиным. Увидеть его удалось, когда он вышел к своему автомобилю на парковке, чтобы забрать какие-то вещи. Он сразу отказался разговаривать с журналистами:





— Без разрешения никакого общения со СМИ не будет. Звоните моему непосредственному начальству, спрашивайте у них разрешения, — заявил директор, после чего быстро пошел в сторону школы. На замечание журналистов, что по закону никакого разрешения для общения со СМИ ему не требуется, Семочкин заявил, что такой закон есть, но вот назвать его затруднился.









Правда, он согласился принять родителей, которые пришли на встречу. Им он заявил, что «десятого класса в школе не будет точно». Официальное уведомление он пообещал прислать позже – и это при том, что учебный сезон начинается буквально через три дня.





Родители одного из детей попробовали отдать заявление на обучение в десятом классе. Семочкин наотрез отказался принимать заявление, пока горожане не пригрозили милицией.





Чтобы внести ясность, часть взрослых направилась в Могилевский горисполком, где их вчера заверили, что десятый класс в СШ №9 будет обязательно. Но мнение у чиновников вдруг резко поменялось:





— Нам сказали, что сегодня в 5 часов у них будет совещание по вопросу сохранения 10 класса в нашей школе. Но в конце чиновница нам по-человечески сказала, чтобы мы забирали документы, потому что школу закроют в любом случае. Ещё мы написали жалобу, что директор при свидетелях отказался принимать заявления родителей на обучение ребенка в 10 классе, — рассказал отец одного из детей Сергей.





Позже стало известно, что принять заявление отказались ещё у одних родителей, которые хотели устроить в десятый класс своего слабослышащего ребенка – и это притом, что СШ №9 является единственной в городе, где есть интегрированные классы для детей с нарушениями слуха.



