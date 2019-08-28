На жителя Гамбурга пожаловались 24 женщины. Из Беларуси тоже





Житель Гамбурга был зарегистрирован на популярной интернет-платформе, с помощью которой хозяева жилья бесплатно предоставляют кровать или диван взамен на такую же возможность переночевать у других пользователей.





В отзывах к профилю, на данный момент уже удаленному, говорилось, что хозяин гостеприимен, вежлив, умен. Угощал едой и напитками. Мог сыграть специально для гостей на домашнем электронном пианино. Высылал перечень достопримечательностей города.





Тем не менее, сейчас более двух десятков женщин из Германии, Польши, Испании, Франции, Беларуси, Аргентины, Дании, Бельгии, Казахстана и России обвиняют мужчину в том, что он подвергал их мучениям и унижению.





Они утверждают, что хозяин квартиры подмешивал в еду и напитки средства, вызывающие спазмы в животе, позывы к мочеиспусканию и диарею. А затем затруднял доступ к туалету: в своем жилье вешал записку «Смыв не работает», обещал отвести в уборную кафе, но намеренно старался отдалить момент прибытия туда.









В частности, как рассказала изданию одна из предполагаемых жертв, немка, она провела в квартире жителя Гамбурга две ночи в июне 2018 года, когда поехала в этот город на семинар.





Спать надо было в одном помещении с мужчиной, так как жилье имеет маленькую площадь, тем не менее, женщину убедили хорошие отзывы на сайте.





Хозяин начал хлопотать, предложил перекусить и выпить, а затем прогуляться. Уже выходя, гостья почувствовала сильное желание сходить в туалет. Хозяин успокоил ее, сказав, что по дороге будет кафе. Затем же начал показывать свой квартал, повествуя, где жила та или иная знаменитость, а кафе все не было видно.





В конце концов, женщина заметила мобильный туалет на стройплощадке. Правда, была несколько удивлена, когда затем увидела хозяина, который возился со своим телефоном прямо за дверью, но не заподозрила ничего плохого.





На следующий день после семинара мужчина снова пригласил ее выпить. В результате у гостьи еще больше ухудшилось самочувствие, возникло головокружение. Утром она уехала, полагая, что такую реакцию вызвало спиртное, и написала на сайте положительный отзыв.





Как ни странно, именно этот отзыв вызвал цепную реакцию. Ей написала другая женщина, в свое время также побывавшая в гостях у жителя Гамбурга. И поинтересовалась, как она себя чувствовала. Выяснилось, что у обеих были схожие симптомы резкие позывы к мочеиспусканию, спазмы, постоянная усталость.









В течение часа поступило еще несколько сообщений, и в итоге к теме присоединились остальные женщины. Поскольку они не знали друг друга, каждая поначалу думала о вирусе – объяснимом долгими и часто утомительными поездками на самолете, автомобиле или поезде.





В частности, одна из женщин, полька, пояснила изданию, что после еды испытала худшие спазмы в животе в ее жизни и подумала, что подхватила желудочно-кишечную инфекцию. Когда отправилась в туалет, там лежала записка, что он не работает. Ночь прошла ужасно. А вечером все было, как и с немкой, – хозяин передвигался по улице так медленно, что ей казалось, не выдержит мочевой пузырь.





На вторую ночь у гостьи снова начались спазмы. На этот раз она проигнорировала записку на туалете – «Смыв не работает» – и удивилась, что он оказался в полной исправности.





Несколько предполагаемых жертв теперь боятся, что житель Гамбурга тайно делал фотографии или видео, чтобы разместить их в интернете. Либо проделывал что-то еще с каким-то нехорошим мотивом.





Как бы то ни было, на сегодня женщины остаются в неизвестности. И из-за пережитого в Гамбурге испытывают психологические проблемы. Поэтому им хочется, чтобы следствие разобралось в происшедшем и не позволило бы такому случаться впредь.