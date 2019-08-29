Белорусу-дальнобойщику дали в Германии штраф в 32 тысячи евро





Служба транспортного контроля заметила недалеко от коммуны Кирххайм грузовик, тент полуприцепа которого имел неровности. Из-за явно недостаточной фиксации груза фура была остановлена и проверена.





Когда водитель – 28-летний белорус – откинул полотно, подозрения подтвердились. Коробки упали с поддонов и валялись на полу. С помощью имевшихся, но, к сожалению, не примененных ранее стяжных ремней водитель быстро устранил данный огрех.





Однако этим дело не ограничилось. В ходе проверки были проанализированы транспортные и грузовые документы, а также считаны цифровые данные с карты тахографа водителя.









В отличие от документов, карта показала многочисленные случаи нарушений – несоблюдения режима труда и отдыха. Нередко водитель непрерывно находился за рулем по 16 и более часов.





Когда с помощью полицейского компьютера рассчитали полную сумму штрафа, были удивлены даже сами сотрудники транспортного контроля. Она превысила 32 тысячи евро. При этом штраф для компании-перевозчика может оказаться еще крупнее.





Отдохнув положенное время, водитель смог продолжить свой путь. Полиция направила оформленные документы в Федеральное ведомство грузоперевозок, которое будет взыскивать начисленную сумму.