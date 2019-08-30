с 31 августа по 2 сентября ожидается мощнейшая магнитная буря
Надвигающаяся магнитная буря будет самой сильной за последнее время Воздействие магнитной бури, по словам медиков, ощутят не только метеозависимые люди. Даже абсолютно здоровых ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения.
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Очень сильная магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября. Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пишет korrespondent.net
В частности, с 31 августа по 2 сентября ожидается магнитная буря, пик которой придется на 1 сентября. Она станет мощнейшей за последнее время.
Причем, ее уровень угрозы продолжает расти. Так, неделю назад эксперты оценивали магнитную бурю 1 сентября в 4-5 баллов (G1), а последние данные демонстрируют уже 6 баллов и уровень G2.
Медики предупреждают, что почувствуют ее не только метеозависимые люди. Даже абсолютно здоровых ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения.
Кроме того, в периоды магнитных всплесков такой силы многие будут жаловаться на усталость, раздражаться без причины. Возможны приступы озноба.
Подробнее о магнитных бурях и о том, как их пережить, читайте в материале Магнитные бури: как влияет на человека.
Между тем ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что магнитные бури не связаны с головной болью.
08:19 30/08/2019