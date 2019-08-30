с 31 августа по 2 сентября ожидается мощнейшая магнитная буря

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Очень сильная магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября. Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пишет korrespondent.net





В частности, с 31 августа по 2 сентября ожидается магнитная буря, пик которой придется на 1 сентября. Она станет мощнейшей за последнее время.





Причем, ее уровень угрозы продолжает расти. Так, неделю назад эксперты оценивали магнитную бурю 1 сентября в 4-5 баллов (G1), а последние данные демонстрируют уже 6 баллов и уровень G2.









Медики предупреждают, что почувствуют ее не только метеозависимые люди. Даже абсолютно здоровых ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения.





Кроме того, в периоды магнитных всплесков такой силы многие будут жаловаться на усталость, раздражаться без причины. Возможны приступы озноба.





Подробнее о магнитных бурях и о том, как их пережить, читайте в материале Магнитные бури: как влияет на человека.





Между тем ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что магнитные бури не связаны с головной болью.



