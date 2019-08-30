Минский городской суд вторую неделю слушает массовое «дело медиков», где фигурирует уже 20 обвиняемых, дело в отношении одного из взяткодателей из-за болезни выделили в отдельное производство, пишет tut.by





Сегодня начался допрос 56-летнего Вячеслава Гнития, который, по версии следствия, получил одну из самых больших взяток — 49 тысяч долларов, 300 евро и часы Tissot.





Генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» обратился к суду с просьбой говорить в свободной форме. Однако Вячеслав Гнитий начал зачитывать с листа речь, больше напоминающую официальную.





— Свою вину признаю полностью и раскаиваюсь в содеянном. С 2006 года по 2017-й я неоднократно получал незаконные денежные средства. Точное время не помню за давностью событий, — отмечает Гнитий.





В 2006 году Вячеслав Гнитий возглавил Брестское торгово-производственное предприятие «Фармация», а 13 июня 2016 года был назначен генеральным директором «Белфармации».





— С 2006 года я получал деньги от директора компании «Искамед» Сергея Шакутина за поставку лекарств. Шакутин приезжал ко мне на работу, мы обсуждали рабочие вопросы, а потом выезжали в кафе, где он передавал мне деньги, — зачитывает показания Вячеслав Гнитий. — Деньги Шакутин передал не менее раза в год в общей сложности на сумму в 10 500 долларов. Конверт передавался из рук в руки, при этом он говорил спасибо.





Взятки Гнитию, по его же словам, передавались или в кафе после обеда, или прямо в рабочем кабинете. По словам обвиняемого, он также получил 17 тысяч долларов от Романа Альтшулера, исполняющего директора холдинга «Аптека групп», и Леонида Томчина, председателя совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп», которые также проходят по самому массовому «делу медиков». В уголовном деле фигурируют еще эпизоды получения взяток от других представителей бизнеса.









— В мае 2018 года ко мне в кабинет зашел Зиновский, достал из пиджака конверт, но я наотрез отказался его принимать, — вспоминает Вячеслав Гнитий.





В суде он рассказал, где хранил деньги.





— Часть денег, полученных незаконным путем, спрятал на чердаке, — объяснил он. — <…> Сам добровольно выдал 90 тысяч долларов, часть из них мои личные сбережения. Я прошу обратить деньги в счет погашения ущерба, сердечно раскаиваюсь.





Если с бумаги Вячеслав Гнитий зачитывает конкретные суммы взяток, дни их передачи, то при допросе в суде не может вспомнить многих деталей. Говорит, что «суммы складывал следователь», дни передачи денег восстановили по телефонным разговорам Гнития и бизнесменов, а также при проверке показаний на месте.





Свои отношения с Сергеем Шакутиным Гнитий называет «деловыми, немножко приятельскими», они познакомились осенью 2006 года.





— Директора компаний считали должным появиться в моем кабинете, представиться. Это их волеизъявление, так приезжал Шакутин, Альтшулер, — рассказывает обвиняемый.









Вячеслав Гнитий отрицает, что лоббировал интересы «Искамед», хоть и был председателем конкурсной комиссии. По его словам, поставщика выбирали по нескольким главным критериям: цена, качество товара, срок годности. «Искамед» — первый импортер лекарственных средств в Беларуси, наценка на лекарства — 1%, к тому же компания сама доставляла товар.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из всех бизнесменов, которых обвиняют в даче взятки, под стражей находится только Сергей Шакутин





— За что вам Шакутин передал 10 500 долларов? — спрашивает прокурор Вадим Лолуа.





— Я точно не знаю. Данный вопрос вслух не оговаривался. Наверное, Шакутин полагал, что будем закупать лекарственные средства у «Искамеда». Я действительно имел такие полномочия, — отвечает Гнитий.





По словам обвиняемого, от Сергея Шакутина он каждый раз получал 1,5 тысячи долларов, сотенными купюрами в конверте. Некоторые эпизоды, с 2007 по 2012 годы, Гнитий не помнит вообще, но не отрицает их.





— Что вы подумали, увидев деньги? — обращается к фигуранту судья Игорь Любовицкий.





— Думал, это знак внимания. Эти деньги были для меня большими, — говорит Вячеслав Гнитий.





— В связи с чем их передавали?





— Он взрослый человек, может позволить себе сделать приятно, — предполагает Гнитий.





В 2014 году он сказал Шакутину: «Отношения можно поддерживать и без этого. Не надо это делать». По материалам дела, 4 декабря 2014 года Гнитий получил последнюю взятку от директора «Искамеда».









Что касается денег от аптечной сети «Аптека групп», первую взятку Гнитий получил в 2007 году. Как он уверяет суд, все закупки лекарств были в рамках спроса населения. Лишь однажды, в 2013 году, Вячеслав Гнитий встречался в кафе с Леонидом Томчиным. На вопрос прокурора, обсуждалось ли во время этого обеда открытие аптек в городе, Гнитий отвечает отрицательно:





— Нет, я был противником открытия аптек в Бресте. Сложилась ненормальная ситуация: было 40 государственных и 80 частных аптек.





В суде до завтра объявлен перерыв.





Напомним, 19 августа начался массовый суд по «делу медиков». Им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.





Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде. На первый день процесса его пришел поддержать брат, известный бизнесмен Александр Шакутин.









Остальные обвиняемые по «делу медиков» под домашним арестом. Прокурор огласил: Александра Столярова обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов. По версии следствия, Сергей Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов, Сергей Лещиловский — 250 долларов.



