Фильм, снимавшийся в Бобруйске, назван в России самым популярным





Абсолютным лидером всех рейтингов среди российских фильмов стала спортивная драма «Легенда № 17» с Данилой Козловским в главной роли. По информации его составителей, эта кинокартина получила лучшие оценки во всех возрастных категориях (18 – 55+).





Фильм «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева вышел в 2013 году. Он был снят на студии «ТриТэ». Лента рассказывает о становлении легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова и о первом матче «Суперсерии СССР – Канада» 1972 года.





Фильм получил шесть премий «Золотой орел», в том числе – был признан а России лучшей игровой лентой года.





Ряд сцен «Легенды № 17» снимали на льду спорткомплекса «Бобруйск-Арена». Съемки проходили 22 – 24 августа 2011-го года. Наша ледовая площадка в фильме превратилась в хоккейный стадион японского города Саппоро 1972-го Олимпийского года.









Согласно хронометражу, «Бобруйск-Арена» «засветилась» в картине на две минуты 15 секунд. Актеры-бобруйчане (371 человек), участвовавшие в массовых съемках, мелькают в ленте около двадцати секунд.







