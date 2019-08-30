Фильм, снимавшийся в Бобруйске, назван в России самым популярным
Сервис «Кино Mail.ru» сформировал список лучших российских кинокартин XXI века, основываясь на анализе около шести миллионов оценок пользователей.
Абсолютным лидером всех рейтингов среди российских фильмов стала спортивная драма «Легенда № 17» с Данилой Козловским в главной роли. По информации его составителей, эта кинокартина получила лучшие оценки во всех возрастных категориях (18 – 55+).
Фильм «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева вышел в 2013 году. Он был снят на студии «ТриТэ». Лента рассказывает о становлении легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова и о первом матче «Суперсерии СССР – Канада» 1972 года.
Фильм получил шесть премий «Золотой орел», в том числе – был признан а России лучшей игровой лентой года.
Ряд сцен «Легенды № 17» снимали на льду спорткомплекса «Бобруйск-Арена». Съемки проходили 22 – 24 августа 2011-го года. Наша ледовая площадка в фильме превратилась в хоккейный стадион японского города Саппоро 1972-го Олимпийского года.
Согласно хронометражу, «Бобруйск-Арена» «засветилась» в картине на две минуты 15 секунд. Актеры-бобруйчане (371 человек), участвовавшие в массовых съемках, мелькают в ленте около двадцати секунд.
08:01 30/08/2019