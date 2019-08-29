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Илон Маск назвал главную проблему, которая ждёт человечество в будущем

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что самой большой проблемой, с которой столкнётся человечество через 20 лет, будет демографический коллапс.


Вопреки распространённому мнению о том, что в будущем Земля будет страдать от перенаселения, Маск считает, что людей ожидает катастрофически быстрое вымирание.

— Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнётся мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс, — цитирует предпринимателя РИА "Новости".

При этом собеседник Маска, основатель компании Alibaba Джек Ма подчеркнул, что "абсолютно согласен" с этим утверждением и проблеме демографии следует уделять большее внимание.

— Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае могут казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесёт очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти, — сказал Ма.
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