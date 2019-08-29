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Странные туфли с отделенным пальцем стали новым модным трендом

Туфли с открытым большим пальцем стали новым модным трендом. Об этом сообщает Mirror.


В коллекции французского бренда Y/Project появилась странная обувь: туфли на шпильке похожи на обычные мюли-лодочки, однако их дизайн предполагает, что один палец отделяется от остальных и остается снаружи.

На сайте компании модель уже распродана в большинстве вариантов расцветок, а оставшиеся пары продаются по цене 985 долларов (65 тысяч рублей).

Это не первый случай, когда Y/Project, поклонницами которого являются Ким Кардашьян и Джиджи Хадид, выпускает необычную продукцию. В марте бренд выпустил джинсовые «трусы», которые вызвали недоумение у покупателей. Одежда представляет собой экстремально короткие шорты синего цвета с карманами по бокам и шлевками для ремня.
Lenta.ru
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