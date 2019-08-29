Неожиданно: иностранцы едут в Беларусь, чтобы сменить пол

Операции проводят только в Минской областной клинической больнице. Желающих приехать сюда из-за рубежа не так много, но эксперты уверяют, что популярность услуги растет с каждым днем. Пока подавляющее большиство клиентов — россияне и украинцы. В планах привлекать людей из Таиланда.





Со слов специалистов, пол меняют в четыре этапа. «Как правило, к нам такие пациенты приезжают уже с замененным паспортом и проходят у нас последний — четвертый этап, когда мальчик превращается в девочку или же девочка — в мальчика», — добавила Татьяна Кацубо, начальник отдела внебюджетной деятельности Минской областной клинической больницы.





Стоимость процедуры — около пять тысяч долларов. В эту цену входит пребывание, которое длится порядка двух недель, и лечение. Говорят, это дешевле, чем где бы то ни было.