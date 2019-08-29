Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Неожиданно: иностранцы едут в Беларусь, чтобы сменить пол

Иностранцы любят нашу страну и за то, что здесь по выгодным ценам меняют пол. По информации TUT.by, за последний год беларуские медики сменили пол четырем людям: гражданам России и Украины. Процентное соотношение не уточняется.

Операции проводят только в Минской областной клинической больнице. Желающих приехать сюда из-за рубежа не так много, но эксперты уверяют, что популярность услуги растет с каждым днем. Пока подавляющее большиство клиентов — россияне и украинцы. В планах привлекать людей из Таиланда.

Со слов специалистов, пол меняют в четыре этапа. «Как правило, к нам такие пациенты приезжают уже с замененным паспортом и проходят у нас последний — четвертый этап, когда мальчик превращается в девочку или же девочка — в мальчика», — добавила Татьяна Кацубо, начальник отдела внебюджетной деятельности Минской областной клинической больницы.

Стоимость процедуры — около пять тысяч долларов. В эту цену входит пребывание, которое длится порядка двух недель, и лечение. Говорят, это дешевле, чем где бы то ни было.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё