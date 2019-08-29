Большой наплыв школьников и их родителей заметен в основном в поликлиниках густонаселенных районов — Уручья, Сухарево, Каменной Горки. А вот в центре столицы, например в районе Золотой Горки, где проживает значительно меньше семей с детьми, обстановка спокойная.





Как рассказала нам жительница одного из столичных районов Ольга, еще пару лет назад она сама, мама двух школьников, злилась на километровые очереди и невозможность попасть к врачу, ругалась с администрацией своей поликлиники, чтобы решили «предсентябрьский» вопрос.





— Потом с мужем просто решили, что кто-то из нас берет отпуск на три дня и спокойно проходит все осмотры. Да, с очередями, но спокойно! Совместить работу и, например, утреннюю сдачу крови 58-ми в очереди нереально. Так что советую родителям позаботиться о справке заранее, а не в последний момент. Или взять отпуск. И дети будут рады: проведут больше времени с мамой и папой! — поделилась Ольга.









Как отмечают специалисты поликлиники, ажиотаж накануне начала учебного года зачастую создают сами родители. Сейчас ежегодный профилактический медицинский осмотр ребенку рекомендуется проходить в месяц его рождения — так нагрузка на поликлинику распределяется более равномерно и у врачей-специалистов появляется достаточно времени, чтобы провести полноценный и качественный осмотр каждого юного пациента. Затем на основании данных осмотра педиатр или подростковый врач принимает решение о группе здоровья ребенка. Эти данные в некоторых районах передаются напрямую в учреждения образования, поэтому справка к 1 сентября школьникам нужна лишь в том случае, если они ранее не прошли плановый медосмотр или если в школу сведения о состоянии здоровья напрямую не поступают. А вот в спортивные секции, которые, как правило, начинают работать с сентября-октября, медицинскую справку о группе здоровья придется брать накануне учебного года. И родителям нужно учесть, что мгновенно сделать это не получится.



