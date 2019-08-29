Ужас! Жительницу деревни под Солигорском сожгли заживо
Ночью 27 августа правоохранительные органы выбыли в одну из деревень Солигорского района, где во дворе одного из домов от ожогов скончалась местная жительница.
В ходе доследственной проверки получены сведения о криминальном характере произошедшего.
По предварительным данным, женщина была облита горючей жидкостью, после возгорания которой она получила телесные повреждения и скончалась. На месте происшествия следователями обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости.
По подозрению в совершении убийства, совершенного с особой жестокостью, задержан 36-летний хозяин дома, работающий газоэлектросварщиком.
Заведено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.
Следователи продолжают допросы свидетелей и задержанного. По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ. Расследование продолжается.
17:47 29/08/2019