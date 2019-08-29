Ужас! Жительницу деревни под Солигорском сожгли заживо

В ходе доследственной проверки получены сведения о криминальном характере произошедшего.





По предварительным данным, женщина была облита горючей жидкостью, после возгорания которой она получила телесные повреждения и скончалась. На месте происшествия следователями обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости.













По подозрению в совершении убийства, совершенного с особой жестокостью, задержан 36-летний хозяин дома, работающий газоэлектросварщиком.





Заведено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.





Следователи продолжают допросы свидетелей и задержанного. По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ. Расследование продолжается.







