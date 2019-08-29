Александр Дымонт. Нет информации и о заместителе — известно, что он уволился. Источник сообщил Еще зимой с сайта ГУВД Мингорисполкома убрали фамилию, имя, отчество начальника ГАИ Ленинского района — на этой должности был подполковник милицииНет информации и о заместителе — известно, что он уволился. Источник сообщил TUT.BY , что в отношении Дымонта с февраля 2019 года проводило проверку управление собственной безопасности МВД Беларуси.









— Александр Васильевич даже форму тогда перестал носить. Никуда особо не выезжал, сидел в РУВД, бумажки перебирал. Месяц назад он ушел в отпуск, а в понедельник должен был выйти на службу, но не появился. Узнали, что в ГУВД пришла бумага о возбуждении в отношении него уголовного дела. Вроде как речь идет о том, что он выписывал премии, а возвращали ему наличкой.









Информацию о возбуждении в отношении Дымонта уголовного дела по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) TUT.BY подтвердили в Генеральной прокуратуре. Материалы направили в центральный аппарат Следственного комитета.





Мера пресечения в виде заключения под стражу к Дымонту не применялась.









Ч. 2 статьи 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями





Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (злоупотребление властью или служебными полномочиями),





— наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



