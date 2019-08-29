Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Знай наших! Гродненец вырастил тыкву весом более 400 кг и она еще растет

Сергей Гавранин из Гродно выращиванием гигантских тыкв увлекся несколько лет назад. В этом году он вырастил плод весом свыше 400 кг. Впрочем, это не предел: тыква продолжает расти.


Расчет веса делался по специальным таблицам. Ведь, чтобы взвесить тыкву, необходим подъемный кран.

"Секрета никакого нет. Главное - уход. Тыква требовательна к почве, питательным веществам, поливу. Чтобы она нормально росла и развивалась, ее необходимо вовремя переворачивать", - рассказывает Сергей Гавранин. 

Чтобы вырасти, гиганту необходимо и немало места. Плети тыквы раскинулись своеобразным треугольником, одна из сторон которого достигает 7 м. Сейчас тыква закрыта от солнечного света специальными зонтиками, чтобы не пересыхала.

Для Сергея Гавранина это не первый рекорд. В прошлом году он вырастил тыкву весом более 450 кг. Тогда ее выкупил один и агротуристических комплексов под Гродно. По вкусовым качествам она не отличалась от обычных тыкв.

Что делать с плодом в этом году, Сергей пока не решил. Гродно вскоре отметит День города, возможно, гигант станет одним из экспонатов на празднике.


Сейчас же мужчина продумывает, как побить рекорд. Самая большая известная в мире тыква весила более 1 т. 

Сергей Гавранин убежден, что и в белорусском климате можно вырастить подобного гиганта. Главное - правильный подход.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё