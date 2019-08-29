



Расчет веса делался по специальным таблицам. Ведь, чтобы взвесить тыкву, необходим подъемный кран.





"Секрета никакого нет. Главное - уход. Тыква требовательна к почве, питательным веществам, поливу. Чтобы она нормально росла и развивалась, ее необходимо вовремя переворачивать", - рассказывает Сергей Гавранин.





Чтобы вырасти, гиганту необходимо и немало места. Плети тыквы раскинулись своеобразным треугольником, одна из сторон которого достигает 7 м. Сейчас тыква закрыта от солнечного света специальными зонтиками, чтобы не пересыхала.





Для Сергея Гавранина это не первый рекорд. В прошлом году он вырастил тыкву весом более 450 кг. Тогда ее выкупил один и агротуристических комплексов под Гродно. По вкусовым качествам она не отличалась от обычных тыкв.





Что делать с плодом в этом году, Сергей пока не решил. Гродно вскоре отметит День города, возможно, гигант станет одним из экспонатов на празднике.









Сейчас же мужчина продумывает, как побить рекорд. Самая большая известная в мире тыква весила более 1 т.





Сергей Гавранин убежден, что и в белорусском климате можно вырастить подобного гиганта. Главное - правильный подход.