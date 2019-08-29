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Не поверите! 30% белорусов не чистят зубы (или чистят нечасто)

30% белорусов не чистят зубы или чистят нерегулярно, заявили в компании Modum, которая занимается выпуском зубных паст.

Ссылаясь на неназванное исследование, директриса компании Ирина Скуратович сказала, что в пище белорусов наблюдается дефицит определенных элементов и витаминов, необходимых для здоровья зубов.

«Небольшое количество солнечных дней в году и то, что в основном мы трудимся в закрытых помещениях, негативно сказывается на регуляции важных для зубов кальция и фосфора. В итоге 90% белорусов испытывают проблемы с зубами (в первую очередь это кариес, – цитирует директрису пресс-служба компании. – А более чем у половины соотечественников (56,3%) наблюдается гингивит (кровоточивость десен)».

 
Источник: citydog.by
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