Не поверите! 30% белорусов не чистят зубы (или чистят нечасто)

Ссылаясь на неназванное исследование, директриса компании Ирина Скуратович сказала, что в пище белорусов наблюдается дефицит определенных элементов и витаминов, необходимых для здоровья зубов.





«Небольшое количество солнечных дней в году и то, что в основном мы трудимся в закрытых помещениях, негативно сказывается на регуляции важных для зубов кальция и фосфора. В итоге 90% белорусов испытывают проблемы с зубами (в первую очередь это кариес, – цитирует директрису пресс-служба компании. – А более чем у половины соотечественников (56,3%) наблюдается гингивит (кровоточивость десен)».



