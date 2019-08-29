



Детей в возрасте от 4 до 14 лет принесли в жертву богам много веков назад — в доколумбовый период. Все скелеты были уложены особым образом — ногами к морю. Как предполагает главный археолог Ферен Кастильо, это массовое убийство могло произойти во времена высокоразвитой цивилизации чиму, в период между XVIII и XV веками. Считается, что в 1475 году чиму исчезли, после того, как их завоевали инки.





Такое жертвоприношение могли совершить, чтобы попросить богов о хорошей погоде. Археологи уже изучили хорошо сохранившиеся скелеты и считают, что детей умертвили в тот момент, когда Перу было во власти Энь-Ниньо. Эль-Ниньо — погодная аномалия, когда всегда холодное течение, омывающее берега Перу, внезапно теплеет.





Вода нагревается до +29-30 градусов, когда температура воздуха на суше не превышает +23 градусов. В этот момент с океана начинает двигаться влажный воздух, который может принести на прибрежные земли осадки и даже спровоцировать наводнение. Вполне возможно, что детей использовали в таком кровавом ритуале, чтобы боги смягчились и ниспослали улучшение погоды.





Хоть термин «Эль-Ниньо» и появился только в XIX веке благодаря европейским мореплавателям, историки отмечают, что сама природная аномалия существовала задолго до этого и не отличалась регулярностью. Наступление Эль-Ниньо плохо сказывалось на рыболовстве и сельском хозяйстве.









В этом году археологи смогли обнаружить недалеко от Уанчако еще два могильника, где также находились детские скелеты. В общей сложности в них насчитывается 269 ребенка и еще 466 лам.





- Такие масштабные человеческие жертвоприношения - показатель, что местные племена взывали к богам за помощью. Из-за продолжительного ухудшения погоды племена несли страшные потери, из-за гибели урожая и рыбы люди умирали от голода, - объясняет профессор археологии Габриэль Прието.





Археологи, которые проводят раскопки в этом районе, уверены, что могут наткнуться и на другие могильники.