Агрессивную реакцию жительницы райцентра вызвала просьба потушить сигарету, которая та закурила, ожидая прибытия транспорта.





Инцидент произошел 24 августа около 14:15 в Новополоцке на остановке "Виторжье", которая находится вблизи одноименного кладбища.





"По словам потерпевших, они ожидали прибытия транспорта, когда пришедшая со знакомым молодая женщина решила закурить. Одна из пенсионерок сделала ей замечание. Вместо того, чтобы потушить сигарету, женщина начала оскорблять и ругаться в ее адрес нецензурной бранью", – рассказали подробности происшедего в пресс-службе.





На помощь подруге пришли еще две пенсионерки, но силы все равно были неравными: молодая женщина не только обругала пожилых новополочанок, но потягала их за волосы, одежду, применила "физическую силу", нанеся им телесные повреждения.





Милицию вызвал свидетель конфликта.









Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали хулиганку, которой оказалась раннее не судимая жительница Новополоцка 1986 года рождения. Выяснилось, что во время конфликта она находилась в состоянии алкогольного опьянения.





В отношении женщины заведено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК РБ (хулиганство). Ей грозит до трех лет лишения свободы.