Вам "горького" Купалу или "молочного" Богдановича?
1 сентября в Слониме пройдет традиционный День белорусской письменности. К этому событию «Белкнига» разработала необычный «литературный шоколад».
В наборе 12 маленьких квадратных шоколадок и 6 портретов писателей (на каждого автора две вкусняшки).
«Белкнига» «отметила» Янку Купалу, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Петруся Бровку, Максима Танка и Аркадия Кулешова.
— Мы долго обсуждали, какие писатели это будут. Остановились на классиках: самых читаемых, продающихся, рейтинговых. Их имена и портреты согласовывали с Министерством информации, — говорит Андрей Родыгин, начальник отдела организации торговли и рекламы «Белкниги».
Шоколад темный и молочный.
К сожалению, он не поступит в продажу, а будет презентоваться в качестве сувениров для гостей праздника.
Источник: tut.by
15:39 29/08/2019