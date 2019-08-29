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Вам "горького" Купалу или "молочного" Богдановича?

1 сентября в Слониме пройдет традиционный День белорусской письменности. К этому событию «Белкнига» разработала необычный «литературный шоколад».

В наборе 12 маленьких квадратных шоколадок и 6 портретов писателей (на каждого автора две вкусняшки).

«Белкнига» «отметила» Янку Купалу, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Петруся Бровку, Максима Танка и Аркадия Кулешова.

— Мы долго обсуждали, какие писатели это будут. Остановились на классиках: самых читаемых, продающихся, рейтинговых. Их имена и портреты согласовывали с Министерством информации, — говорит Андрей Родыгин, начальник отдела организации торговли и рекламы «Белкниги».

Шоколад темный и молочный.


К сожалению, он не поступит в продажу, а будет презентоваться в качестве сувениров для гостей праздника.
Источник: tut.by
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