В Дроздах утонул студент-иностранец

28 августа в 19-40 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что мужчина прыгнул в воду и не всплыл возле дамбы водохранилища «Дрозды».



По прибытии к месту вызова спасателей на поверхности воды никого не наблюдалось.

Около 9 вечера работники ОСВОД с глубины 4-х метров в 5-ти метрах от берега извлекли мужчину без признаков жизни.

Медики констатировали смерть молодого человека, иностранного студента, 2000 г.р.

Откуда он родом, не сообщается.

