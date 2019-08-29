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В Дроздах утонул студент-иностранец

28 августа в 19-40 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что мужчина прыгнул в воду и не всплыл возле дамбы водохранилища «Дрозды».


По прибытии к месту вызова спасателей на поверхности воды никого не наблюдалось. 

Около 9 вечера работники ОСВОД с глубины 4-х метров в 5-ти метрах от берега извлекли мужчину без признаков жизни.

Медики констатировали смерть молодого человека, иностранного студента, 2000 г.р. 

Откуда он родом, не сообщается.
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