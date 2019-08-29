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11-летний мальчик проснулся один в горящей минской квартире

29 августа в Минске около шести утра загорелась квартира в доме по улице Притыцкого, 87.

Как сообщает МЧС, на номер "101" позвонил 11-летний ребенок. По рекомендациям диспетчера центра оперативного управления Минского городского управления  МЧС мальчик самостоятельно вышел из квартиры на улицу, где ожидал прибытия спасателей.

Как стало известно, произошло загорание имущества в жилой комнате трехкомнатной квартиры на площади 4 кв.м. 
После ликвидации пожара бригадой скорой медицинской помощи мальчик был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом: термоингаляционная травма.
В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Причина устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.

Как пояснил мальчик, на момент происшествия он находился в квартире один, родители и старший брат уехали в Польшу. Мальчик должен был идти к бабушке, но не пошел.
Он проснулся и обнаружил пожар в соседней комнате, вышел в коридор и позвонил на номер "101", выслушал рекомендации диспетчера и последовал им.
Со слов медиков в настоящее время состояние мальчика средней степени тяжести, диагноз: отравление продуктами горения, термоингаляционная травма.
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