11-летний мальчик проснулся один в горящей минской квартире

Как сообщает МЧС, на номер "101" позвонил 11-летний ребенок. По рекомендациям диспетчера центра оперативного управления Минского городского управления МЧС мальчик самостоятельно вышел из квартиры на улицу, где ожидал прибытия спасателей.





Как стало известно, произошло загорание имущества в жилой комнате трехкомнатной квартиры на площади 4 кв.м.

После ликвидации пожара бригадой скорой медицинской помощи мальчик был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом: термоингаляционная травма.





В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Причина устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.









Как пояснил мальчик, на момент происшествия он находился в квартире один, родители и старший брат уехали в Польшу. Мальчик должен был идти к бабушке, но не пошел.





Он проснулся и обнаружил пожар в соседней комнате, вышел в коридор и позвонил на номер "101", выслушал рекомендации диспетчера и последовал им.





Со слов медиков в настоящее время состояние мальчика средней степени тяжести, диагноз: отравление продуктами горения, термоингаляционная травма.