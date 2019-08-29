Оксаны и Анатоля Вечер, как в 1990-х снимались музыкальные проекты и известные клипы Ее предтечей стал разовый проект «Вечер с «Парком Горького». Тут сложилась концепция первых двух лет передачи - беседа в прямом эфире с гостем плюс клипы и сюжеты. « Комсомолка » узнала у, как в 1990-х снимались музыкальные проекты и известные клипы









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- Группу «Парк Горького» благодаря нашему другу Леше Борисенко привезли прямо в телецентр. Это был мой первый прямой эфир в жизни, - рассказывает Оксана. - Когда включились красные огоньки камер, все вопросы вылетели из головы. Хорошо, что помогали музыканты Алексей Белов и Александр Миньков и их продюсер Евгений Фридлянд.





Посадить красивую девушку в кадр, с улыбкой говорит Анатоль, это тактическая хитрость. Девчонок бросали в пасть льва не раз, ведь их точно не загнобят:





- В клипах «Парка Горького» мы видели зажравшихся буржуев - американские звезды из СССР! А вдруг приедут - и пальцы веером? Но они оказались открытыми ребятами, без позерства.





- Кстати, в следующий приезд «Парк Горького» выступали в клубе, куда нас не пустили снимать, - добавляет Оксана. - Мы уже пили кофе в соседнем гастрономе, как прилетела охрана: «Срочно назад. Музыканты не начнут, пока вас не увидят».









«Алену Апину покорил в стиле Остапа Бендера»





Название «Акалада» родилось от музыкального термина - это скобка, соединяющая несколько систем нотных линий. Имя проекта (а изначально оно звучало «Акалада, ці Два Вечары з музыкай») придумала главред Алла Шеина. В первом эфире на Рождество играла одноименная белорусская группа.





- Выходя в час-два, а то и в три ночи, мы показывали нетипичные команды, которые раньше не светились на ТВ, - рассказывает Анатоль Вечер. - Потом стали включать и живую музыку, но после перешли на записные интервью.





Но и в прямоэфирные времена «Акалада» порой выходила в записи, говорит Оксана:





- Как-то нам пообещали интервью с Борисом Гребенщиковым, но пропустили к нему почти перед самым концертом, и то - только меня и оператора. Я отвлекла охрану и прорвалась в гримерку с воплем: «Борис Борисович, вы обещали интервью».





За мной уже рванул охранник, но Гребенщиков сказал: «Пропусти девочку». Тогда секьюрити бросил: «У тебя три минуты - потом вырубаю кабеля».





Спрашивать надо было в духе «какие ваши творческие планы», а я давай заготовки выдавать: «Не кажется ли вам, что детсад и школа ломают психику и встраивают человека в систему?»





После каждой тирады БГ расплывался в улыбке: «Да, я с вами согласен». Когда Толик это увидел, у него была паника - мы заявили 45 минут эфира!









- Да, редкий случай, когда мы взяли все записанное от и до, - говорит Анатоль. - Эфир заполнили записью фестивального концерта БГ.





Оксана вспоминает, как едва не сорвала интервью с Юрием Антоновым, назвав его концерт «какой-то».





- А он как взвился: «Что значит «какой-то»? Это мой юбилей!» Правда, потом добавил: «Не будь вы такой обаятельной девушкой, наговорил бы гадостей».





- Пришлось мне идти к Антонову: «Юрий Михайлович, я задам вопросы, которые будут удобны», - вспоминает Анатоль Вечер. - Ну а что делать, раз в газетах уже написано: «Акалада», Юрий Антонов»... Люди ждут. Или другой случай. Творчеством и биографией Алены Апиной я не очень интересовался. Так что перед концертом вошел к ней в гримерку, как Остап Бендер: «Алена, как вы прекрасны! Я, конечно, знаю о вас все, но давайте забудем и расскажем это с чистого листа». Она растаяла и полчаса, опаздывая на концерт, беседовала с нами.









Белорусские музыканты постоянно снимались в сюжетах. Особенно когда «Акалада» перешла на информационный формат (с приходом журналистки Кати Май) - делали 8 - 10 репортажей в неделю. Благо был бум нашего рок-н-ролла и вообще музыки: жизнь кипела.





- Из наших помню, как однажды скрестили коня и трепетную лань: пригласили в эфир Сашу Солодуху и Джаггера из Rouble Zone. А на 1 апреля играл Камерный оркестр в полосатых робах. Запомнился Мулявин. Как-то на «Рок-коронации», где его признали музыкантом столетия, я увидел его за кулисами. Все тусуются, общаются, а Владимир Георгиевич сидит один, упершись в батарею, - вспоминает Анатоль Вечер. - А потом мы сняли 45-минутное интервью с ним и Леонидом Борткевичем. Материал отдали продюсеру проекта, для которого работали. Когда Мулявин попал в аварию, мне звонили с НТВ и предлагали любые деньги за эту запись. Но видео не было ни у меня, ни у того продюсера.









На съемках Куллинкович сломал ребра, а Войтюшкевич играл на палке





Параллельно с новостями в «Акаладзе» стали снимать малобюджетные клипы. Первой за это на Белорусском телевидении взялась Тамара Лисицкая в программе «12, или На ночь глядя». Но для первого нашего хит-парада, которым в 1997-м стала «Музыкальная обойма», этого не хватало.





- Программу ставили в прайм-тайм, а больше всего в ней были заинтересованы артисты, - уверена Оксана. - Ведь денег на дорогой клип у большинства не было. Такие клипы Владимир Янковский и Игорь Пашкевич снимали для Лики Ялинской (некоторые и не вспомнят, что так звали Анжелику Агурбаш. - Ред.), «Ляписа Трубецкого», Саши Солодухи.





- Однажды на ток-шоу о клипмейкерстве пригласили Янковского, Пашкевича и нас. Там прозвучало: мол, Вечера снимают клипы по туалетам. Тогда Оксана встает и говорит: «Зато мы снимаем по любви!» Но насчет туалетов оппоненты были правы, - уточняет Анатоль. - Мы тогда только закончили клип Олега Орлова, где у нас не хватало сценического дыма. И чтобы герой вышел в кадре из двери, а за его спиной валила дымовуха, шашку поставили в крошечном туалете.





Сегодня Анатоль оцифровал свой архив - получилось под 300 снятых клипов. «Они интересны не как искусство, а как история», - говорит он. Впрочем, многие работы стали классикой нашего клипмейкерства. Хотя большинство вещей там придумывалось на ходу.









- Для клипа «Охотник и сайгак» группы «Нейро Дюбель» мы взяли у знакомого ротвейлера. По сюжету собака должна была на меня наброситься, - вспоминает Оксана. - Но вместо агрессии она меня лизала. А на съемках клипа «Можно жить» Сашка Куллинкович сломал ребра. По сюжету он был бомжем, и ему надо было перегнуться в мусорный бак. Он все сделал, а наутро узнали о травме. На съемках клипа «За туманам» группы Kriwi Дима Войтюшкевич забыл дома флейту и «играл» на первом найденном суку. Зато выглядело аутентично и концептуально.





- А я помню, - говорит Анатоль, - как режиссер принес мне клип бас-гитариста «Сяброў» Валерия Рязанова, который теперь в Америке. Сказал, что его даже можно перемонтировать при надобности. Я позвал Валеру, тот посмотрел и говорит: «Сколько тебе дать денег?» Я ему объясняю: мы не берем денег за постановку в чарт. На что Валера ответил: «Сколько тебе дать денег, чтобы ты его не ставил в эфир?»









Поначалу команда Анатоля и Оксаны снимала по 17 - 20 роликов в год. А потом начался проект «PROдвижение», где они показывали кухню съемок клипа.





- Пытался пробить эту идею лет пять, и удалось это, когда на российском МТV уже появился схожий проект «Стоп! Снято!». Другое дело, что там были разные площадки, большие бюджеты, а у нас - конвейер: по клипу в неделю несколько лет кряду в довольно ограниченных условиях. Но когда артист был сам заинтересован, получалось хорошо. Помню, как Сергей Лапковский из «Цвета Алоэ» на ночь арендовал сауну и собрал на съемки красивых девушек в купальниках.





Уже несколько лет Анатоль и Оксана снимают проект «Наперад у мінулае», что выходит на «Беларусь 3».





- Для нас финальная современная обработка - не главное. Важно зафиксировать аутентику в деревнях, ведь бабушки уходят, - замечает Оксана.









- За время выхода программы перестали действовать многие народные исполнители и коллективы, - говорит Анатоль. - Мы хотели вернуться в деревню Ананчицы Солигорского района, но великие бабушки, которые пустили в мир песню «Выганяй, маці, каваля з хаты», или уже не поют, или умерли. Первую программу записали в деревне Маршалки Воложинского района, думали приехать туда на юбилейный выпуск. Но тоже не к кому... Так что выпуски «Наперад у мінулае» в интернете - важный архив не только для внуков этих бабушек. Правда, как говорил Юра Выдронак из Urja, вы поздно этим занялись. Ясно, что в 1980 - начале 1990-х мы застали бы первоисточник...