Появилось "самое грязное порно", оно посвящено экологии

Скриншот YouTube





Видео-портал для взрослых Pornhub снял ролик на заполненном мусором пляже, чтобы собрать деньги на удаление пластика из мирового океана.





Президент Pornhub Кори Прайс заявил, как пишет Dezeen, что хоть Pornhub и считают "грязным" ресурсом, но он не хочет, чтобы таким же был мир вокруг нас.

На ресурсе обещают, что деньги за каждый просмотр Dirtiest Porn Ever (так называется ролик), Pornhub делает пожертвование Ocean Polymers - некоммерческой организации, которая планирует запустить корабль для сбора и переработки пластика из моря.









В ролике показана пара, известная как Леолулу, занимающаяся сексом на пляже, окруженном мусором. По замыслу авторов ролика, это сделано, чтобы продемонстрировать, "как пластик и отходы могут испортить красивую сцену".



