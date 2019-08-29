22 июля 2015 года. Александр Лукашенко встречается с актером Жераром Депардье. Фото – president.gov.by





Будет ли французский актер строиться и жить в элитном коттеджном комплексе рядом со знаменитыми спортсменами, пока неизвестно, пише т Белсат. Но информация уже вызвала возмущение граждан Беларуси, так как приобрести свой кусок земли рядом со столицей – недостижимая мечта для большинства.





Деревня Лапоровичи – действительно дорогое место. До Минска ехать 10-15 минут, вокруг природа и современные коттеджи. Здесь, на улице Спортивной, появился новый землевладелец – актер Жерар Депардье, гражданин России французского происхождения. Как выяснил портал «Tut.by», в понедельник в Папернянском сельсовете местные власти подписали с Жераром Депардье договор аренды участка 15 соток для строительства дома. Аренда на 99 лет за смешные деньги – Br 132,96 или $ 64,37 в год.





«Если бы у Депардье была потребность в недвижимости в Минске или под Минском, он бы мог найти деньги. Такие участки однозначно должны выставляться на аукцион. Думаю, пустая земля там бы стоила 100-300 тысяч долларов», – оценивает главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович.









Жерар Депардье будет соседом биатлонистки Дарьи Домрачевой, известных футболистов, в том числе полузащитника национальной сборной Александра Глеба. Как вспоминает Егор Мартинович, Глеб приобрел в Лапоровичах готовый дом с участком за $ 750 тысяч. А Депардье получил землю за бесценок по личному приказу Александра Лукашенко.



