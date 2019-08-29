В автошколе этому не учат! Условные сигналы среди водителей

Очень важно знать условные знаки, которые существуют среди водителей, ведь они помогают понимать других и избегать сложных ситуаций на дорогах.





Сигналы ближним и дальним светом





Если встречный автомобиль моргнул два раза дальним светом, то это предупреждение об опасности впереди. В основном, водители предупреждают о том, что впереди пост ГАИ, но могут предупредить и о любой другой опасности (авария, сильный туман, гололед, ремонт дороги и т. д.). Поблагодарите в ответ водителя поднятой ладонью.





Если вы видите, что вам в спину моргают одиночным и длинным дальним светом, включите правый поворот и, при возможности, перестройтесь в соседний ряд, вероятно, что этот водитель очень спешит. Считается, что этот способ грубоват, и наши автолюбители также используют более лояльный способ — показывают левый поворот, что тоже свидетельствует о просьбе уступить дорогу.





Когда вы пытаетесь разъехаться с другим автолюбителем (на перекрестке или на узкой дороге), и он один раз подмигнул дальним светом фар, то это значит, что вам уступают проезд. Скажите ему спасибо, подняв свободную от руля ладонь.





Если встречный автомобиль слепит вас, то воспользуйтесь переменным переключением дальнего и ближнего света фар. Это означает, что вы просите включить ближний свет.

Не всегда все можно объяснить водителю другого автомобиля с помощью световых приборов. Часто используются жесты рук.









Сигналы рукой, свободной от рулевого колеса





Если водитель забыл включить фары, когда начинает темнеть, покажите ему резко распрямляющиеся пальцы, этот жест напоминает мигающую лампочку, он даст понять водителю, что надо включить фары.





В случае открытия багажника соседнего авто, используйте жест удара вниз ладонью по воздуху. Так вы сообщите водителю, что багажник открыт.





Если водитель рядом идущей машины показывает вам рукой на обочину, то вам следует остановиться как можно быстрее, так как у вашей машины, возможно, какая-то неисправность, которая неощутима изнутри.





Если вы видите, что у другого водителя неплотно закрыта дверь, застряло что-то в проеме (например, ремень), или спущено колесо, укажите в эту сторону указательным пальцем. При необходимости привлеките внимание звуковым сигналом.





Есть один очень необычный для многих знак. Иногда, можно увидеть, что у грузовика между задними спаренными колесами застрял булыжник. В этом случае не стоит медлить, предупредите водителя, показав ему… кукиш! Не волнуй сь! Они знают значение этого жеста. Вам будут очень благодарны. Владельцы легковых авто редко знают про этот знак, поэтому просто так его лучше не показывать.





Если не получается привлечь внимание водителя жестами, то пользуйтесь звуковым сигналом за исключением районов и участков дорог, где запрещено его использование.





Звуковые сигналы





Длинный гудок используют, когда пытаются привлечь внимание водителя, а также в некоторых ситуациях, когда показывают крайнее недовольство.





Несколько коротких гудков — скорее всего нарастающие недовольство. Короткий гудок — это еще и способ обратиться к водителю или поблагодарить его.





Чаще всего для благодарностей или извинений используют сигналы аварийной сигнализации.









Сигналы аварийной сигнализацией или поворотниками





В основном, мигание аварийкой автолюбители используют, когда хотят сказать спасибо или извиниться, но эти сигналы используются и в других случаях.





Если во время движения произошли неполадки с автомобилем, или впереди идущие авто начали резко тормозить, то, останавливаясь, обязательно включите аварийную сигнализацию. Таким сигналом вы предупредите других водителей об опасности.





Если вы хотите обогнать по встречной, и впереди вас идущая фура показывает вам левый поворот, это дает понять, что встречная полоса занята, и обгонять запрещено. Если фура показывает правый поворот и прижимается к обочине, то обгонять можно, так как дорога свободна.





Автомобиль, совершающий обгон фуры или автобуса, едет по встречной полосе с включенным левым сигналом поворота. Для остальных водителей за этой фурой этот сигнал означает, что дорога свободна.





Если Вы не можете отвлечься, чтобы нажать на аварийку, когда нужно поблагодарить кого-то или извиниться, то просто щелкните по очереди сначала левый, а потом правый поворот. Такой сигнал аналогичен включению аварийной сигнализации.





Сигнал тормозом





Если на впереди едущем автомобиле прерывисто нажимаются стоп-сигналы, то это может быть предупреждением держать дистанцию.





В заключение хочется предупредить, что не все знают значения этих сигналов, и, к примеру, если на трассе фура показывает правый поворот, то это также может означать, что она просто останавливается, поэтому прежде чем использовать условные сигналы водителей трижды подумайте, а уж потом действуйте. При обучении во многих школах вождения абсолютно не уделяют внимание этой теме, хотя знать и разбираться в подобных знаках чрезвычайно важно.





Благодарите тех, кто вас пропустил или помог. Будем вежливы на дорогах!