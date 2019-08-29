Экс-глава Комбината школьного питания Бронислав Рослик заявил о своей невиновности, назвав показания свидетелей домыслами и оговорами. Он подчеркнул, что уже 6 апреля 2017 года, когда он был задержан за организации сбора взяток для главы ГУПРа Сергея Барисевича, — следователи выяснили, что он к этим деяниям непричастен. Но потом сотрудники начали писать явки с повинной. По словам Рослика, у всех сотрудников были либо близкие, дружеские и родственные отношения, либо личная неприязнь, и именно это определяло содержание показаний.





— Говорили о якобы существующей системе взяток, запугивали. Но в Ленинском районе взяток не было! А следователи с остервенением и злостью продолжали фабриковать обвинение. А свидетели давали лживые показания — кто-то из-за дружеских отношений, кто-то — в обмен на непривлечение к ответственности, — сказал Бронислав Рослик.





Обвиняемый рассказал о попытках одной из свидетельниц дважды дать ему взятку. «Причем вторая попытка — явная инсценировка», — уверен он.





Экс-главбух КШП Александра Мамотюк признала свою вину частично, в частности в оформлении матпомощи на сотрудников, которые потом ее возвращали, а деньги шли на нужды предприятия. Она рассказала, что трижды писала Рослику заявление на увольнение, но он рвал и отправлял работать. «Он ругал, унижал, всегда ругался матом — решил, что это не госпредприятие, а его частная собственность», — пояснила обвиняемая.









И на следствии, и в суде десятки свидетелей обвиняли друг друга в совершении различных проступков и преступлений — взятки за различные деяния, кража продуктов, фиктивная матпомощь.









Гособвинитель в прениях заявил, что в деле подтвердились эпизоды принятия решения директором комбината школьного питания (КШП) Ленинского района Брониславом Росликом о заселении в общежитие за взятки (эпизод с передачей 500 долларов за блок в общежитии КШП; эпизод с передачей вина, конфет за блок в общежитии и еще несколько эпизодов). Рослик в суде заявил, что его оговаривают. Гособвинитель отметил «сложившуюся практику поборов за места в общежитии», при этом «никаких совместных заседаний администрации и профкома по вопросам заселения не было, решал сам Рослик».





Гособвинитель заявил, что Барисевич как глава ГУПРа принял от директора КШП Ленинского района Бронислава Рослика в несколько приемов не менее 2 тыс долларов в 2015—2017 годах. Деньги передавались в том числе за продление контракта с достигшим пенсионного возраста Росликом. Рослик сперва направил в КГБ явку с повинной по этим эпизодам, потом от своих показаний отказался, заяв что на него оказывалось давление.









Рослику также вменяется множество эпизодов (в 48 приемов, 15 приемов, 10 приемов и т.п.) принятия от работников столовых денег. Всего ему передали более 70 тысяч рублей.





Среди злоупотреблений также названо покровительству сыну, трудоустроенному в структуры КШП продавцом в школьной столовой. Всего в 2015 году необоснованные выплаты составили 297 рублей, кроме того, гособвинитель отметил «нарушение конституционного права продавца столовой», работавшей вместо сына Рослика в его отсутствие.





Александра Мамотюк обвиняется в том, что вынуждала работников писать заявления на матпомощь и возвращать средства в кассу. Средства расходовались в основном на нужды комбината (уборка снега, питание для делегаций и т.п.).





Мамотюк вину признала частично, но отрицает получение денежных средств для себя.





Мамотюк и Лариса Рослик обвиняются в том, что они за несколько лет завладели товарами на 59 тысяч рублей через фиктивные списания. Имущественный вред комбината составил 25 тысяч рублей. Многочисленные свидетели на следствии рассказали, что видели, как продукты в пакетах грузили в машину Рослика. Впрочем, часть свидетелей в суде от своих показаний отказались. Виновными обе обвиняемые себя не признали.









Гособвинители запросили для Бронислава Рослика 12 лет лишения свободы и штраф 10,2 тысячи рублей, для Сергея Барисевича — 13 лет 6 месяцев лишения свободы с учетом прошлого приговора, для Александры Мамотюк — 8 лет лишения свободы, и для Ларисы Рослик — 4 года лишения свободы.





Второй суд для Барисевича





Это уже второй судебный процесс для экс-главы Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича. Первый суд завершился обвинительным приговором на 13 лет.





В нынешнем процессе на скамье подсудимых кроме Барисевича — экс-заведующий комбинатом школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик (ему предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, ч. 4, ст. 210; злоупотреблении служебными полномочиями, ч. 2 ст. 424; получении взятки, ч. 2 и ч. 3 ст. 430; даче взятки ч. 2 ст. 431) и его жена, кладовщик КШП Лариса Рослик (мошенничество, ч. 4 ст. 209 УК). При этом мера пресечения к супруге отрицающего свою вину Рослика не избиралась: у пары есть несовершеннолетний ребенок.





Также в качестве обвиняемой проходит экс-главбух и замглавы КШП Ленинского района Александра Мамотюк (мошенничество, ч. 4 ст. 209; посредничество во взяточничестве, ч. 1 ст. 432; хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, ч. 4 ст. 210). В обвинении говорится, что Лариса Рослик и Мамотюк завладели и фиктивно списали на разные школы района множество продуктов (список продуктов гособвинители, сменяясь, зачитывали более часа: 9 банок сайры, 13,9 кг вареной колбасы, 2 пачки сока, 9,9 кг колбасы «Докторская», 4,2 кг салями «Замковая», 7,7 кг ветчины, 3 пачки кофе «Нескафе», 3 пачки чая, 6 банок зеленого горошка, 12 банок сельди атлантической, 2 кг сыра «Российский», 11 пачек сливочного масла, 6 десятков яиц, 1 кг сосисок и т.п.)





Ранее судья рассмотрел и приобщил к делу сведения о состоянии здоровья 71-летнего Бронислава Рослика. Он получил инвалидность во время службы в армии в качестве химика-заправщика, участвовал в испытаниях новых видов ракет, участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986 году в 30-километровой зоне.









Напомним, приговор Барисевичу (13 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением на пять лет права занимать определенные должности) вступил в законную силу 29 июля нынешнего года. Срок для Барисевича — близкий к рекордному за коррупционные преступления. В деле Барисевича множество эпизодов: масштабные поборы с магазинов и комбинатов школьного питания продолжались в 2013—2017 годах, до задержания Барисевича.





Барисевич признал себя виновным частично, заявив, что подарки передаривал вышестоящему руководству, как и часть переданных сумм. Деньги, по его словам, шли Андрею Доморацкому, который тогда занимал должность зампреда Мингорисполкома и курировал торговлю. Доморацкого задержали в мае 2018 года. В суде над Барисевичем, выступая в качестве свидетеля, бывший чиновник заявил, что никаких незаконных вознаграждений не получал. Недавно сам Доморацкий был приговорен к 12 годам заключения за взятку.