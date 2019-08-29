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Рядом с Землей пролетели два крупных астероида

Диаметр одного из них - около 170 метров


28 августа, мимо Земли пролетели сразу два больших астероида -  QS 2019 и 2019 OU1. Об этом пишет International Business Times со ссылкой на сообщении службы космического мониторинга NASA.

Астероид QS 2019 приблизился к Земле на 2 млн километров. Его диаметр оценивается в 67 метров - почти как размах крыла Boeing 747. В следующий раз этот астероид появится в окрестностях Земли 30 ноября 2127 года. 

Второй астероид, 2019 OU1, пролетел мимо Земли на расстоянии 1 млн километров со скоростью около 47 000 километров в час. Его диаметр - около 170 метров.

Оба астероида были классифицированы как астероиды Аполлона. Это означает, что они имеют очень широкие орбиты вокруг Земли и Солнца, которые периодически пересекаются с орбитой движения Земли.


Напомним: 

В июле мимо Земли пролетел 100-метровый астероид. Телескопы заметили его в последний момент.

18 декабря 2018 года над Беринговым морем у российского полуострова Камчатка вспыхнул гигантский огненный шар – это на высоте 26 километров взорвался астероид. Мощность взрыва была в 10 раз больше, чем от атомной бомбы в Хиросиме. Астероид подобрался к Земле абсолютно незаметно: NASA засекло его только на входе в атмосферу.
Фокус
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