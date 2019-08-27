День танкиста. В Жодино показали БелАЗ в камуфляже

27 августа на заводе БЕЛАЗ в Жодино прошла презентация совместного проекта компании Wargaming и концерна БЕЛАЗ — уникального карьерного самосвала БелАЗ 75585 в камуфляже праздника WG Fest: День танкиста.

В высоту самосвал достигает 5,34, а в ширину — 6,4 метра, его вес без груза составляет 74 тонны. Грузоподъемность гиганта 90 тонн. что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85 использованных СССР во время войны и особенно популярным у игроков виртуальных сражений World of Tanks.









Презентация состоялась в цеху производства сверхтяжелых машин. Всего на окраску самосвала у художников ушло 80 рабочих часов.









В конце сентября, в день открытых дверей предприятие обещает сделать самосвал доступным для всех желающих. В последующем он будет реализован и начнет свою работу в карьере.





Павел Слепухин, фото автора