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День танкиста. В Жодино показали БелАЗ в камуфляже

В Жодино прошла презентация совместного проекта компании Wargaming и концерна БелАЗа.

27 августа на заводе БЕЛАЗ в Жодино прошла презентация совместного проекта компании Wargaming и концерна БЕЛАЗ — уникального карьерного самосвала БелАЗ 75585 в камуфляже праздника WG Fest: День танкиста.
В высоту самосвал достигает 5,34, а в ширину — 6,4 метра, его вес без груза составляет 74 тонны. Грузоподъемность гиганта 90 тонн. что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85 использованных СССР во время войны и особенно популярным у игроков виртуальных сражений World of Tanks.


Презентация состоялась в цеху производства сверхтяжелых машин. Всего на окраску самосвала у художников ушло 80 рабочих часов.


В конце сентября, в день открытых дверей предприятие обещает сделать самосвал доступным для всех желающих. В последующем он будет реализован и начнет свою работу в карьере.

Павел Слепухин, фото автора
ex-press.by
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