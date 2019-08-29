Найти человека: милиция разыскивает пропавшую 17-летнюю девушку





Ашманкевич Екатерина 2002 г. р. — учащаяся 2-го курса Молодечненского государственного колледжа. Днем 25 августа она ушла из общежития учебного заведения, спросив у вахтера маршрут к деревне Полочаны. Вечером не вернулась, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.





Приметы разыскиваемой: рост около 166 см, худощавого телосложения, лицо бледное, глаза серо-голубые, нос прямой, волосы прямые средней длины, покрашены в светло-русый цвет. На левом предплечье есть следы от ожога. На момент исчезновения была одета в брюки бордового цвета и белую майку с коротким рукавом.









У граждан, у которых есть какая-либо информация о попавшей, сообщить в районный отдел по адресу: г. Молодечно, ул. Галицкого, 23, либо по телефонам: (8 0176) 74-96-83, (8 0176) 77-16-56, (8 029) 546-40-44, (8 029) 555-49-71, 102.





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