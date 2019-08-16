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В МВД рассказали об особенностях въезда в Беларусь для иностранцев с 1 по 20 сентября

В период с 1 по 20 сентября въезд в Беларусь для граждан 74 стран будет безвизовым.

Такое решение принято в связи с проведением международных спортивных и развлекательных мероприятий в Минске, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе МВД.


Так, разрешен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, независимо от вида транспорта, выезда и временного пребывания на ее территории для иностранных туристов в период с 1 по 20 сентября. Чтобы воспользоваться безвизом, нужны документы для выезда за границу, а также оригинальный или электронный билет на легкоатлетический матч Европа-США, который пройдет в Минске 9-10 сентября. Список государств, чьи граждане могут воспользоваться безвизом, перечислен в приложении к Указу Президента Беларуси от 16.08.2019 № 308 «О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике». Для остальных иностранцев, направляющихся с 1 по 20 сентября на матчевую встречу, наличие оригинального или электронного билета является условием для получения белорусской визы.


Кроме того, 13 и 14 сентября в Минске пройдет международный мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2019. Иностранцы, желающие его посетить, смогут воспользоваться безвизовым режимом въезда и выезда с 9 по 18 сентября. Основанием для посещения Беларуси без оформления визы является наличие у иностранцев действительных документов для выезда за границу и оригинального или электронного билета на мероприятия фестиваля. Также воспользоваться безвизом могут иностранные гости, сведения о которых предоставят Госпогранкомитету организаторы фестиваля.



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