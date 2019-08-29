Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В детских садах Беларуси не хватает мест для 6,5 тыс. детей

Сообщила 28 августа на пресс-конференции в Минске консультант управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Любовь Горелова.

По ее словам, в 2019/2020 учебном году в учреждения дошкольного образования в Беларуси пойдут 436 тыс. детей. С сентября в стране приступят к работе почти три тысячи государственных учреждений дошкольного образования (2951). Кроме того, примут детей и 12 частных детских садов. Семь из них находятся в Минске, четыре — в Минской области, и один — в Могилевской области. В прошлом учебном году их посещали 357 детей.

Как сообщила Горелова, утвержденным правительством планом по обеспечению доступности дошкольного образования на 2015−2020 год предусмотрено строительство образовательных учреждений. В частности, предполагается построить 79 учреждений дошкольного образования на 14 700 мест, а также разместить 11 учреждений на первых этажах жилых зданий, особенно при строительстве новых микрорайонов. Также планируется создать около 450 групп кратковременного пребывания детей, открыть семь семейных детских садов и шесть частных.

С 2015 по 2018 год уже создано порядка 34 тысяч дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования, из которых около 10 тысяч — за счет ввода в эксплуатацию 53 учреждений дошкольного образования. «За счет этих мер охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет вырос с 94,7% в 2015 году до 96,5% в 2018 году», — сказала Горелова.

Однако она обратила внимание, что около 6,5 тыс. детей все еще нуждаются в детских садах. Так, по состоянию на июль 2019 года в Брестской области не хватало 1731 места в детсадах, в Минской области — 4827. В других областях все дети обеспечены местами в детсадах.


Горелова пояснила, что такая ситуация сложилась в том числе из-за того, что много семей переезжают из одного населенного пункта в другой. «Кроме того, активно идет строительство жилых домов, а социальные объекты в них одновременно с жильем в эксплуатацию не вводятся. Поэтому эти дети местами в детских садах не обеспечиваются», — отметила представитель Минобразования.

Главный специалист управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Елена Мулица сообщила, что система специального дошкольного образования, которая охватывает детей с особенностями психофизического развития, в Беларуси включает 47 специальных дошкольных учреждений в каждом регионе: 13 в Минске, одно в Минской области, шесть в Брестской, четыре в Витебской, восемь в Гродненской, 13 в Гомельской и два в Могилевской. Эти учреждения посещают дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, дети с нарушением речи, слуха, зрения, с нарушениями психического развития и т.д.

Кроме того, на базе детских садов в Беларуси работают более 1,6 тыс. специальных групп и 1,2 тыс. интегрированных групп обучения и воспитания. «Такая форма очень востребована родителями детей с особенностями развития, — сказала Мулица. — Тенденция развития инклюзивного образования показывает, что оно будет востребовано и в дальнейшем».

В каждом втором учреждении дошкольного образования создается пункт коррекционно-педагогической помощи, который работает с детьми с легкими нарушениями здоровья. Большинство из них — дети с нарушениями речи, пишет tut.by со ссылкой на БелаПАН.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё