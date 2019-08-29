В детских садах Беларуси не хватает мест для 6,5 тыс. детей

По ее словам, в 2019/2020 учебном году в учреждения дошкольного образования в Беларуси пойдут 436 тыс. детей. С сентября в стране приступят к работе почти три тысячи государственных учреждений дошкольного образования (2951). Кроме того, примут детей и 12 частных детских садов. Семь из них находятся в Минске, четыре — в Минской области, и один — в Могилевской области. В прошлом учебном году их посещали 357 детей.





Как сообщила Горелова, утвержденным правительством планом по обеспечению доступности дошкольного образования на 2015−2020 год предусмотрено строительство образовательных учреждений. В частности, предполагается построить 79 учреждений дошкольного образования на 14 700 мест, а также разместить 11 учреждений на первых этажах жилых зданий, особенно при строительстве новых микрорайонов. Также планируется создать около 450 групп кратковременного пребывания детей, открыть семь семейных детских садов и шесть частных.





С 2015 по 2018 год уже создано порядка 34 тысяч дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования, из которых около 10 тысяч — за счет ввода в эксплуатацию 53 учреждений дошкольного образования. «За счет этих мер охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет вырос с 94,7% в 2015 году до 96,5% в 2018 году», — сказала Горелова.





Однако она обратила внимание, что около 6,5 тыс. детей все еще нуждаются в детских садах. Так, по состоянию на июль 2019 года в Брестской области не хватало 1731 места в детсадах, в Минской области — 4827. В других областях все дети обеспечены местами в детсадах.









Горелова пояснила, что такая ситуация сложилась в том числе из-за того, что много семей переезжают из одного населенного пункта в другой. «Кроме того, активно идет строительство жилых домов, а социальные объекты в них одновременно с жильем в эксплуатацию не вводятся. Поэтому эти дети местами в детских садах не обеспечиваются», — отметила представитель Минобразования.





Главный специалист управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Елена Мулица сообщила, что система специального дошкольного образования, которая охватывает детей с особенностями психофизического развития, в Беларуси включает 47 специальных дошкольных учреждений в каждом регионе: 13 в Минске, одно в Минской области, шесть в Брестской, четыре в Витебской, восемь в Гродненской, 13 в Гомельской и два в Могилевской. Эти учреждения посещают дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, дети с нарушением речи, слуха, зрения, с нарушениями психического развития и т.д.





Кроме того, на базе детских садов в Беларуси работают более 1,6 тыс. специальных групп и 1,2 тыс. интегрированных групп обучения и воспитания. «Такая форма очень востребована родителями детей с особенностями развития, — сказала Мулица. — Тенденция развития инклюзивного образования показывает, что оно будет востребовано и в дальнейшем».





В каждом втором учреждении дошкольного образования создается пункт коррекционно-педагогической помощи, который работает с детьми с легкими нарушениями здоровья. Большинство из них — дети с нарушениями речи, пишет tut.by со ссылкой на БелаПАН.



