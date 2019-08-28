В документе отмечается, что охотники жалуются на увеличение популяции рысей и соответственно на увеличение ущерба от них (рыси якобы съедают много косуль и зайцев).





«В настоящее время считаем, что более эффективным решением будет исключение рыси из Красной книги и включение этого вида в список нормируемых видов охотничьих животных», – отмечается в письме.





При этом заместитель министра признает, что количество рыси в Беларуси, как и тренды его изменения, точно не установлены.





В связи с этим в интернете на сайте petitions.by начался сбор подписей в защиту рысей.





«С территории Беларуси еще до войны исчез последний дикий кот, а сейчас угроза уничтожения может возникнуть и над рысью», – отмечают авторы петиции.









Белорусы требуют отказаться от исключения рыси из Красной книги, создать план действий по сохранению популяции этих животных и увеличить финансирование на мониторинг их количества. На данный момент петицию подписали уже более 600 человек.





В общественном объединении «Ахова птушак Бацькаўшчыны» отмечают, что рысей в Беларуси немного и поэтому невозможно сделать этот вид охотничьим в Беларуси.





«Сегодня Беларуси необходим План действий для сохранения рыси, финансирование для его выполнения, включая внебюджетные источники. Рысь очень востребованный вид не только среди иностранных охотников, но и среди экотуристов. Одна рысь при показе туристам может сгенерировать значительно больший доход для охотничьего хозяйства, чем при отстреле», – говорится в письме, которое «АПБ» направила Минлесхоз.



