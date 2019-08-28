Блогерша Ася Поплавская уходит в монастырь?





«Все пути ведут к Богу. И чем ваш путь круче и ухабистее, чем больше вы страдали и чем в большем мраке жили, тем ярче будет для вас Его свет.





«Как жалко, Боже, что я так долго — 15 лет — жила без Тебя», — говорила я раньше.





«Какое счастье, что я прошла именно такой — тяжелый и темный — путь. Чтобы сейчас увидеть всю Твою красоту и милосердие», — уверена я сейчас», — пишет блогерша в одном из своих постов.









— Возможно. Размышляю о том, идти ли, — ответила Ася Поплавская.









Почему? Что вас подтолкнуло?





— Я бы не хотела об этом говорить с журналистами, это очень интимное, личное дело. Я берегу свое спокойствие и свою частную жизнь.





Отметим, что на странице блогерши — аббревиатура SJE (Сестры служительницы Иисуса в Евхаристии — название женской католической монашеской конгрегации).





А в инстаграме минского костела Святого Роха указано, что Ася, которая вела соцсети костела, больше не сможет этим заниматься, так как ее «ждет новая жизнь».







