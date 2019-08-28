Блогерша Ася Поплавская уходит в монастырь?
Блогерша Ася Поплавская ведет сайт, на котором, помимо прочего, публикует очерки о белорусских костелах. Но в последнее время в ее аккаунтах в соцсетях стали появляться фото с монахинями и размышления о вере.
«Все пути ведут к Богу. И чем ваш путь круче и ухабистее, чем больше вы страдали и чем в большем мраке жили, тем ярче будет для вас Его свет.
«Как жалко, Боже, что я так долго — 15 лет — жила без Тебя», — говорила я раньше.
«Какое счастье, что я прошла именно такой — тяжелый и темный — путь. Чтобы сейчас увидеть всю Твою красоту и милосердие», — уверена я сейчас», — пишет блогерша в одном из своих постов.
«Наша Нива» спросила у блогерши: неужели она уходит в монастырь?
— Возможно. Размышляю о том, идти ли, — ответила Ася Поплавская.
Почему? Что вас подтолкнуло?
— Я бы не хотела об этом говорить с журналистами, это очень интимное, личное дело. Я берегу свое спокойствие и свою частную жизнь.
Отметим, что на странице блогерши — аббревиатура SJE (Сестры служительницы Иисуса в Евхаристии — название женской католической монашеской конгрегации).
А в инстаграме минского костела Святого Роха указано, что Ася, которая вела соцсети костела, больше не сможет этим заниматься, так как ее «ждет новая жизнь».
21:09 28/08/2019