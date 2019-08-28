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Блогерша Ася Поплавская уходит в монастырь?

Блогерша Ася Поплавская ведет сайт, на котором, помимо прочего, публикует очерки о белорусских костелах. Но в последнее время в ее аккаунтах в соцсетях стали появляться фото с монахинями и размышления о вере.


«Все пути ведут к Богу. И чем ваш путь круче и ухабистее, чем больше вы страдали и чем в большем мраке жили, тем ярче будет для вас Его свет.

«Как жалко, Боже, что я так долго — 15 лет — жила без Тебя», — говорила я раньше.

«Какое счастье, что я прошла именно такой — тяжелый и темный — путь. Чтобы сейчас увидеть всю Твою красоту и милосердие», — уверена я сейчас», — пишет блогерша в одном из своих постов.

«Наша Нива» спросила у блогерши: неужели она уходит в монастырь?

— Возможно. Размышляю о том, идти ли, — ответила Ася Поплавская.


 Почему? Что вас подтолкнуло?

— Я бы не хотела об этом говорить с журналистами, это очень интимное, личное дело. Я берегу свое спокойствие и свою частную жизнь.

Отметим, что на странице блогерши — аббревиатура SJE (Сестры служительницы Иисуса в Евхаристии — название женской католической монашеской конгрегации).

А в инстаграме минского костела Святого Роха указано, что Ася, которая вела соцсети костела, больше не сможет этим заниматься, так как ее «ждет новая жизнь».
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