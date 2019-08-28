Жене 17 лет, он учащийся ПТУ. Дине — 15, она еще недавно училась в школе, а в этом году также поступила в ПТУ.





У Жени и Дины — любовь. Они встречаются почти год.





«Мы знакомы с родителями друг друга, все было нормально», — рассказал «Нашей Ниве» Женя.









Парень предложил, чтобы 15-летняя возлюбленная пожила в его квартире несколько дней. Пришли к родителям Дины за разрешением. Отец Дины пообещал, что если дочь поступит в училище на архитектора, то он не будет против. Мама Жени якобы тоже не имела ничего против такой идеи.





Девушка поступила, но ее отец изменил мнение и запретил дочери переезжать к возлюбленному. Но Дина все равно поехала к Жене.





«Прошло два дня, позвонил ее отец и сказал Дине: «Ты сейчас же домой приедешь — иначе я к вам приеду. И если тебя там не будет, то я иду в милицию, — вспоминает парень. — Тогда мы решили сбежать».





Женя с Диной не придумали ничего лучше, чем податься в леса.









«В лесу сделали себе шалаш. Не голодали, не замерзали, — рассказал Женя «Нашей Ниве». — Взяли с собой еду, одежду. В общем, сначала мы планировали прятаться в лесах, пока Дине не исполнится 18 лет… Времени подумать и нормально всё продумать не было. О том, как бы мы жили эти три года, я еще не думал.





Но через несколько дней, после того как появилось время подумать обо всем этом, я задумался: а кем я буду по жизни? Без образования, без всего… И решили сдаться».





По словам Жени, они с Диной вернулись домой. Там к ним вскоре пришла милиция.





«Теперь, наверное, нам будут запрещать видеться. Возможно, что Дину даже положат на месяц в психушку, проверить, что нет склонности к бродяжничеству. Меня поставят на учет, наверное… Если честно, то и не знаю, что со мной будет, — говорит Женя. — Моя мама разволновалась, была настолько в шоке, что даже заявления не написала. Не знала что делать, как будет правильно…





Сожалею ли я о нашем поступке? Не могу сказать. Я не жалею, что мы вместе провели время, но последствия…»





Парень признается: у них с Диной всё серьезно. Но чем все закончится, он и сам не знает.





«Но она не беременна. Я к ней и не прикасался!» — уверяет Женя.



