Под Минском строят хранилище для радиоактивных отходов

Временное хранилище для источников ионизирующего излучения планируют начать строить в 2020 году в деревне Прилесье Минского района на территории Объединенного института энергетических и ядерных исследований (ОИЭЯИ) "Сосны", говорится на сайте учреждения.





Общественные обсуждения по данному вопросу должны пройти до 8 сентября.





Согласно отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в хранилище планируется размещать источники ионизирующего излучения, задержанные пограничной службой и другими организациями, а также подозрительные бесхозные источники.





Там же там будут проводиться научно-исследовательские работы по их идентификации и экспертизе.





Во временном хранилище радиоактивные объекты будут находиться до окончания обследования и их идентификации и, если потребуется - следственных действий.





После этого все подтвержденные опасные материалы будут передаваться на длительное хранение в УП "Экорес", расположенное также недалеко от Сосен.





Хранилище разместится в 7,3 километрах (по прямой - Sputnik) к юго-востоку от МКАД, расстояние от жилой зоны поселка Сосны составит 1,5 – 1,8 километров.





Поводов для паники нет?





Срок эксплуатации нового здания временного хранилища в ОИЭЯИ "Сосны" составит 50 лет.





В самом институте подтвердили информацию. И отметили, что все не так страшно: такое хранилище и сейчас существует. Только здание, в котором оно находится, требует капитального ремонта.





"Ремонт этого помещения может обойтись дороже строительства нового, поэтому и было принято решение возвести отдельное здание с соблюдением всех современных норм безопасности", - объяснили в институте.









Специалисты учреждения заверили, что новый объект, так же, как и старый, не нанесет вреда окружающей территории и жителям близлежащих населенных пунктов.





"Все источники поступают к нам тщательно закрытыми, в специальных контейнерах. Даже в случае аварии и утечки, загрязнение не распространится за пределы помещений, где хранятся источники или проводится их исследование. После исследования источник излучения будет упакован по соответствующим правилам и отправлен на длительное хранение в специальное хранилище", - рассказали в ОИЭЯИ "Сосны".





Ученые пояснили, что в их учреждение регулярно поступают источники с предполагаемым излучением. Но это не всегда так грозно, как звучит: таким может ыть, например, компас старого образца, выпущенный в советские время. На некоторые модели наносили раствор, благодаря которому стрелки светились – там содержались опасные вещества.





Большую часть направляемых в институт опасных материалов составляют промышленные аппараты, содержащие радиоактивные изотопы и отработавшие свой срок.





В институте заверили, что их хранилище не предназначено для хранения отходов ядерного топлива будущей БелАЭС.





Известно, что в настоящее время в мире существуют лишь теоретические варианты уничтожения радиоактивных отходов, во всех странах для них создаются специальные длительные хранилища, которые и мы оставим своим потомкам.



