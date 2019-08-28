Об этом и поступило сообщение в Мостовский РОВД. На место выбыла следственно-оперативная группа, в состав которой входили и оперативники уголовного розыска данного райотдела милиции. Уже при беседе с потерпевшей женщиной были установлены обстоятельства полученных травм.





- Как оказалось, ожоги она получила за две недели до того, как обратилась за медицинской помощью. Ее 58-летний сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения, у них возникла ссора, и мужчина разогретым утюгом дважды приложился к мягким тканям свой сожительницы. Таким образом потерпевшей были причинены физические и психические страдания, - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.









Стоит отметь, что ранее данный гражданин к уголовной ответственности не привлекался. В 2018 году на него был составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 154 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Истязание».



