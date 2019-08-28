Возле Мостов пьяный мужчина истязал раскаленным утюгом свою сожительницу
В учреждение здравоохранения города Мосты обратилась 62-летняя местная жительница. На теле женщины были обнаружены ожоги мягких тканей, раны были загноены, что свидетельствовало о давности полученных повреждений. Врачи предположили, что раны получены криминальным путем.
Об этом и поступило сообщение в Мостовский РОВД. На место выбыла следственно-оперативная группа, в состав которой входили и оперативники уголовного розыска данного райотдела милиции. Уже при беседе с потерпевшей женщиной были установлены обстоятельства полученных травм.
- Как оказалось, ожоги она получила за две недели до того, как обратилась за медицинской помощью. Ее 58-летний сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения, у них возникла ссора, и мужчина разогретым утюгом дважды приложился к мягким тканям свой сожительницы. Таким образом потерпевшей были причинены физические и психические страдания, - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Стоит отметь, что ранее данный гражданин к уголовной ответственности не привлекался. В 2018 году на него был составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 154 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Истязание».
Статья 154. Истязание1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 настоящего Кодекса, (истязание) – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.
18:49 28/08/2019