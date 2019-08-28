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Учебные эвакуации пройдут в белорусских школах 9-10 сентября

Учебные эвакуации пройдут в школах 9-10 сентября во время акции "Единый день безопасности". Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам первый заместитель начальника управления надзора и профилактики МЧС Василий Сивчак.

"С 9 по 10 сентября во время "Единого дня безопасности во всех школах запланировано проведение отработок планов эвакуации людей на случай возникновения пожара, в том числе и при участии работников МЧС", - сказал Василий Сивчак. Спасатели в эти дни также будут проводить классные часы, где поговорят с детьми о правилах безопасности, передает БЕЛТА.

Как сообщалось, акция "Единый день безопасности" пройдет в Беларуси 1-10 сентября. В эти дни проведут профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также по обучению поведению в условиях ЧС, оказанию первой медицинской помощи. Состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - на опасных объектах и в зданиях с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире.

Во время акции республиканские органы госуправления и общественные объединения проведут тематические дни. К примеру, 2 сентября это будут Минобразования и Минкульт, а завершат проведение тематических дней 9-10 сентября МЧС, Минздрав, БДПО и ОСВОД.
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