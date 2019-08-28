Учебные эвакуации пройдут в белорусских школах 9-10 сентября

"С 9 по 10 сентября во время "Единого дня безопасности во всех школах запланировано проведение отработок планов эвакуации людей на случай возникновения пожара, в том числе и при участии работников МЧС", - сказал Василий Сивчак. Спасатели в эти дни также будут проводить классные часы, где поговорят с детьми о правилах безопасности, передает БЕЛТА





Как сообщалось, акция "Единый день безопасности" пройдет в Беларуси 1-10 сентября. В эти дни проведут профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также по обучению поведению в условиях ЧС, оказанию первой медицинской помощи. Состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - на опасных объектах и в зданиях с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире.





Во время акции республиканские органы госуправления и общественные объединения проведут тематические дни. К примеру, 2 сентября это будут Минобразования и Минкульт, а завершат проведение тематических дней 9-10 сентября МЧС, Минздрав, БДПО и ОСВОД.