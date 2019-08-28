Версия семьи Лукьянова

Дарья утверждает, что 20 июля в 18:00 сотрудники ОМОНа задержали Дениса пьяным на фестивале SunDay и до того, как доставить в РОВД, избили её брата в лесу. 23 августа в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома Еврорадио ответили, что не в курсе ситуации и пообещали прокомментировать позже.





Версия МВД

В понедельник, 26 августа, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном телеграм-канале министерства написала, что сотрудники ОМОНа не задерживали Лукьянова: они прибыли на фестиваль в 19.30.





Дежурный наряд отвёл Лукьянова в палатку для разбирательства, затем его доставили в РОВД и после составления протокола об административном правонарушении (Денис был пьян и нарушал общественный порядок) отвезли в медвытрезвитель.





“Там его осмотрел врач и каких-либо телесных повреждений не выявил. Более того, сам молодой человек на здоровье не жаловался, двигался активно, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Утром после полного вытрезвления и без жалоб на здоровье мужчина был выписан из учреждения”, — сообщает Чемоданова.





В качестве доказательств к посту в “Телеграме” прикреплены видео с камер наблюдения.













Телесные повреждения, по версии МВД, Лукьянов получил “по собственной неосторожности” спустя 11 дней после автофестиваля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.





Чемоданова пишет, что об этом Лукьянов сообщил сотрудникам управления собственной безопасности МВД по Гродненской области, которые в больницу к мужчине пришли по своей инициативе. Допрашивали Дениса Лукьянова, когда он пришёл в себя между операциями.





В разговоре с Еврорадио Ольга Чемоданова не ответила, как именно Денис Лукьянов получил травму.





“Я эти подробности не уточняла. Возможно, он им [сотрудникам УСБ. — Еврорадио] рассказал, где он упал, а может, он и не помнит. Сказал, что получил травму, да, будучи даже вроде как в состоянии алкогольного опьянения, — он так сообщил им. А где и как — поверьте, в таких подробностях нет необходимости. Это личная жизнь человека, и он вправе об этом не говорить”.





Жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и МВД





В официальном комментарии Ольга Чемоданова написала: “Никаких заявлений и жалоб ни со стороны мужчины, ни его родственников в органы внутренних дел не поступало. В дальнейшем по инициативе сотрудников управления по Гродненской области ГУСБ МВД состоялось общение с гражданином Лукьяновым”. Она также подтвердила это в разговоре с Еврорадио.





В пресс-службе Генеральной прокуратуры Еврорадио рассказали, что от Лукьянова в прокуратуру Гродненской области поступило две жалобы: на протокол об административном правонарушении (о нахождении в состоянии алкогольного опьянения) и на действия сотрудников ОМОНа.





Последняя жалоба перенаправлена в управление Следственного комитета по Гродненской области.









СК проводит проверку

Официальный представитель Следственного комитета Илья Босько 26 августа заявил Еврорадио следующее:





“По вашему вопросу могу сказать, что запрашиваемая информация может быть предана гласности только в том объёме, в котором будет признано возможным, и если разглашение не будет противоречить интересам предварительного расследования и не будет связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного процесса. В связи с изложенным больше ничего не могу прокомментировать”.





Он предложил нам перезвонить 27 августа, однако за весь день ни до одного официального представителя СК нам дозвониться не удалось.





27 августа Дарья сказала Еврорадио, что семья Дениса Лукьянова не хочет выносить подробности ситуации в прессу. По словам сестры Дениса, следователь уже допросил его жену.





Больше всего вопросов вызывают травмы, полученные Денисом Лукьяновым. По словам врачей, исходя из описанных его двоюродной сестрой симптомов — некроз мышц и заражение крови, — можно говорить о синдроме продолжительного сдавливания. Он возникает, когда человек больше четырёх часов находится в одной позе и, например, на конечность давит вес всего тела.





Синдром может появляться при ДТП (когда человека зажимает в автомобиле) либо у людей с алкогольной или наркотической зависимостью (когда они засыпают или отключаются на твёрдой поверхности).





С другой стороны, к врачам Денис Лукьянов обратился не сразу после получения травм. По словам его сестры, некоторое время он думал, что боль пройдёт сама.









P.S. После выхода материала Еврорадио дозвонилось-таки до представителя Следственного комитета Сергея Кабаковича. Он рассказал, что по факту жалобы Лукьянова проводится проверка, о подробностях он не сообщил.