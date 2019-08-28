Пьяный минчанин пытался обокрасть автобус хоккейной команды

Как сообщает столичная милиция, события развернулись на стоянке одной из гостиниц столицы. Злоумышленник, проходя мимо припаркованного автобуса хоккейной команды, решил прихватить с собой «памятные сувениры» - хоккейные майки.





Убедившись, что поблизости отсутствуют люди, фигурант подкрался к автобусу и начал дергать за ручки дверей. В отличие от багажного отделения, которое с легкостью открылось, они оказались заперты.









Мужчина взял картонную коробку с вещами из багажного отсека и решил скрыться. Но планам не суждено было сбыться, злоумышленника заметил охранник гостиницы. Сотрудник отеля вызвал милицию - злоумышленника задержали.





Известно, что неработающий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.







