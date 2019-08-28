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Пьяный минчанин пытался обокрасть автобус хоккейной команды

50-летний житель столицы решил разнообразить свой гардероб хоккейными майками. Ничего лучше, как похитить их из автобуса спортивной команды мужчина не придумал, за что и был задержан оперативниками

Как сообщает столичная милиция, события развернулись на стоянке одной из гостиниц столицы. Злоумышленник, проходя мимо припаркованного автобуса хоккейной команды, решил прихватить с собой «памятные сувениры» - хоккейные майки.

Убедившись, что поблизости отсутствуют люди, фигурант подкрался к автобусу и начал дергать за ручки дверей. В отличие от багажного отделения, которое с легкостью открылось, они оказались заперты. 


Мужчина взял картонную коробку с вещами из багажного отсека и решил скрыться. Но планам не суждено было сбыться, злоумышленника заметил охранник гостиницы. Сотрудник отеля вызвал милицию - злоумышленника задержали.

Известно, что неработающий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и  ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
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