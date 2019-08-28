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Заступился за девушек - получил бутылкой по голове

Очень неприятно закончился поход на дискотеку для 19-летнего жителя Дятлово.


Молодой человек пришел туда отдохнуть с друзьями, но в итоге был вынужден обратиться за помощью медикам и в милицию.

22 августа гражданин, который сейчас проходит в деле как потерпевший, находился рядом с кинотеатром «Спутник», там для молодежи организовывают дискотеки. Уже после окончания мероприятия у него возник конфликт с посетителем 1985 года рождения.  В результате словесной перепалки мужчина нанес удар стеклянной бутылкой по голове своему оппоненту, причинив телесные повреждения.  

«Конфликт случился на фоне того, что гражданин 1985 года рождения стал приставать к девушкам, которые были вместе с молодым человеком. Мужчина вел себя весьма нетактично, зазывал девушек к себе домой. 

Молодой человек заступился за подруг, что и не понравилось злоумышленнику. Стеклянной бутылкой от пива он нанес удар по голове, в руках осталась уцелевшая часть, в простонародье – «розочка», ей мужчина еще и полоснул по лицу заступнику. 

Неподалеку были сотрудники департамента охраны, а также местного райотдела милиции, которые и задержали нападавшего» – рассказал начальник ОУР Дятловского РОВД майор милиции Алексей Кашко.


По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство», сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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