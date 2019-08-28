



Однако, как уточняет источник Телеграм-канала Nexta , "министерство обороны опять соврало"





По словам источника, пострадавших не двое, а трое: "Просто двое из них обгорели очень серьёзно - ожоги составляют около 50% поверхности тела. Третий пострадал чуть меньше. Все трое - военнослужащие 30-й Железнодорожной бригады, которая постоянно дислоцируется в городе Слуцке Минской области".









По уточнённой информации, произошел взрыв бензобака на катере. На место ЧП прибыли для расследования представители Борисовский военной комендатуры.





"Все они - подчинённые того самого полковника Д.А. Стрешинского, чьи люди стояли также за "кровавым салютом" в Минске 3 июля. Этим "специалистам по взрывам" и поручено разбираться", - рассказал источник.





По его словам, военные очень надеются, что дело заберёт Следственный комитет Беларуси - к нему больше доверия.







