Подробности происшествия в Бешенковичах: взорвался бензобак катера, пострадали трое солдат, двое очень серьезно
Минобороны когда не врет, говорит не всю правду. По крайней мере, если речь идет о ЧП с пострадавшими-военнослужащими.
Как сообшило сегодня Минобороны, накануне "на объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск в Бешенковичах при маневре буксира произошло возгорание двигателя катера, в результате чего получили ожоги различной степени тяжести двое военнослужащих".
Однако, как уточняет источник Телеграм-канала Nexta, "министерство обороны опять соврало"
По словам источника, пострадавших не двое, а трое: "Просто двое из них обгорели очень серьёзно - ожоги составляют около 50% поверхности тела. Третий пострадал чуть меньше. Все трое - военнослужащие 30-й Железнодорожной бригады, которая постоянно дислоцируется в городе Слуцке Минской области".
По уточнённой информации, произошел взрыв бензобака на катере. На место ЧП прибыли для расследования представители Борисовский военной комендатуры.
"Все они - подчинённые того самого полковника Д.А. Стрешинского, чьи люди стояли также за "кровавым салютом" в Минске 3 июля. Этим "специалистам по взрывам" и поручено разбираться", - рассказал источник.
По его словам, военные очень надеются, что дело заберёт Следственный комитет Беларуси - к нему больше доверия.
"Белорусский партизан"
14:27 28/08/2019