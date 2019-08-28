Успеть в отпуск: варианты бюджетного отдыха до $500
Лето в Беларуси подходит к концу. Но съездить в отпуск успели далеко не все, а порадовать себя морем, солнцем и отдыхом хочется.
Myfin.by нашел 10 бюджетных вариантов отдыха до $500 – от соседней Украины до Адриатического моря.
Список из 10 мест отдыха мы отсортировали по возрастанию цены и расстояния: чем дороже тур и дальше ехать, тем дальше он находится. А для экономии времени, не будем повторять для более дорогих вариантов те стандартные услуги, что уже описывали в предыдущих турах.
1. Украина, Коблево, отель Днестр
Тур за $100 с проездом. В дополнение – туристический сбор 50 рублей для взрослых и 30 рублей для детей от 5 до 12 лет. Детям до 5 лет все бесплатно. Автобус стартует из Минска, можно подсаживаться в Бобруйске, Жлобине и Гомеле.
Одиннадцать ночевок в двухместном номере. Работает кондиционер, в отеле есть бассейн и парковка. Бесплатный Wi-Fi, детская площадка. Питание не предоставляется.
Но главные достоинства тура не внутри, а вокруг отеля:
меньше 1 км до моря (3 линия);
песчаный пляж;
рестораны, бары, клубы;
дельфинарий, аквапарк, лунапарк.
По отзывам туристов, практически все в бюджетном варианте: пляж общественный, Wi-Fi нормально ловится только около администрации, мебель скрипит, бывают перебои с горячей водой и приветливостью персонала.
2. Болгария, Балчик, отель Naslada (Наслада)
Эта поездка обойдется чуть дороже $190 на человека за 15 ночей в 2-местном номере. Тоже без питания.
до моря меньше 1 км (2-я линия);
песчаный пляж.
В отеле:
кондиционеры;
бесплатный Wi-Fi везде;
ухоженная территория;
вежливый персонал;
экскурсионное бюро;
бассейн;
фитнес-центр.
К сожалению, специальных условий для детей нет. Но постояльцы отмечали удачное расположение отеля. В то же время некоторые из них жаловались на уличный шум и запах сырости.
Важный момент, который нужно учитывать – более 30 часов на автобусе в дороге и проезд через 3 границы.
В Болгарии можно найти похожие варианты примерно в ту же цену. Но в других отелях нет кондиционера или чего-то еще из необходимых услуг: медленный интернет, редкая уборка и пр.
3. Россия, Витязево, отель Илиадис 1
Цена за 14 ночей с дорогой – $208 + оплата туристической услуги (50 рублей – взрослые, 30 рублей – дети) + $5 за медицинскую страховку для всех старше 16 лет.
Отель «Илиадис 1» это новое 3-этажное здание, с номерами на 3-4 постояльца в селе Витязево на Черноморском побережье Краснодарского края.
В номерах:
кондиционер;
холодильник;
телевизор.
В отеле:
бассейны для детей и взрослых;
Wi-Fi;
детская площадка, анимация;
кухня для самостоятельной готовки.
Питаться можно в кафе за отдельную плату. Насыщенной клубной жизни сельская местность не предполагает. Главное достоинство – море (2 линия) и песчаный пляж.
4. Грузия, Kobuleti INN (ex. отель Олег)
За $250 можно приобрести автобусный тур в Грузию с экскурсиями, пляжным отдыхом и 3-разовым питанием. Дополнительно: 200 рублей – туристическая услуга, $8 – медицинская страховка.
Здесь уместно вначале описывать не достоинства отеля, но все 15 дней путешествия:
Первые два дня – проезд по Беларуси и России с ночевкой в Ростове-на-Дону.
3 день – преодоление Кавказского Хребта. Из окон автобуса виден Казбек, Крестовый перевал и прочие достопримечательности военной грузинской дороги, где ловил попутку Остап Бендер в одной из серий «12 стульев».
4 день – пешеходная экскурсия по старой части Тбилиси. Переезд в Кобулети. Ужин в отеле.
5-13 дни – отдых на море, а также:
ужин с вином, национальными блюдами и культурной программой;
экскурсия «Вечерний Батуми»;
экскурсия в Пещеру Прометея (отсылка к античному мифу);
экскурсия в Горную Аджарию;
древние крепости, храмы, монастыри, водопад, пляж с магнитным песком, безлимитная дегустация вина и др.
Дополнительные мероприятия за отдельную плату в $11-25.
13 день – пляжный отдых до обеда и отправка обратно.
Условия в отеле в целом спартанские и соответствуют предыдущим вариантам.
5. Египет, Шарм-эль-Шейх, отель – Viva Sharm Hotel
Многократно проверенный вариант пляжного отдыха. За $383 получаем:
12 ночей в двухместном номере с кондиционером;
меньше 200 метров до моря (1 линия);
песчано-коралловый пляж (собственный);
анимация, развлечения для детей и взрослых;
чистый и вместительный бассейн;
разнообразное питание;
уборка номера и смена белья каждый день.
Wi-Fi платный, 2 долл. час.
Те, кто хоть раз был в Египте, прекрасно знают про все плюсы и минусы такого отдыха. Тем же, кто еще не был, стоит приготовиться к навязчивому сервису и кристально прозрачному Красному морю.
Отметим, что перелет в этом туре проходит из Киева. Поэтому нужно учесть дополнительные расходы на поездку в столицу Украины.
6. Албания, Дуррес, отель – Sunborn Hotel
$386 за 14 ночей в малоизвестной белорусскому туристу, но европейской стране.
Краткий ликбез:
море – Адриатическое;
климат – теплый, но не африканский;
много исторических достопримечательностей.
В этом отеле обеспечивают:
номер с кондиционером и телевизором;
бесплатный интернет;
бассейн;
ресторан, бар;
детский бассейн и детскую площадку;
завтраки;
дискотеку по выходным.
Атмосфера спокойная, персонал приветливый, все располагает к семейному отдыху. До пляжа идти сравнительно долго, да и дорога не особенно чистая. Однако вполне соответствуют своей стоимости.
7. Тунис, Хаммамет, отель El Khalife
Тоже Африка, но море не Красное, а Средиземное. Общие условия в отеле совпадают с египетскими, но в бизес-центре бесплатный Wi-Fi. Цена – $391 за 14 ночей.
В этом отеле, судя по отзывам, не слишком разнообразное питание и могут внезапно появиться насекомые. Отель находится на 2 линии от моря.
Отличия от Египта:
другая страна – другая экзотика;
пляжи с белым песком;
летом в Тунисе не так жарко как в Египте.
Вылет предполагается из Киева.
8. Марокко, Агадир, отель Residence Rihab
Крайний запад Африки. За $445 можно провести 12 ночей на берегу Атлантического океана. Цена указана с перелетом из Москвы, но без питания.
Особенности тура:
2 линия;
песчаный пляж;
климат не такой жаркий как на других африканских курортах.
Номера двухместные, оборудованы кондиционерами. Бесплатный Wi-Fi только в общественных зонах. Отзывы о работе персонала благожелательные.
для детей работает бассейн, няни и аниматоры.
для взрослых – ресторан, бар, дискотеки.
В Марокко есть масса природных и рукотворных достопримечательностей, но заказывать экскурсии нужно за отдельную плату.
9. Турция, Аланья, Gold Twins Suit Hotel
$447 за 12 ночей в 2-местном номере с кондиционером, холодильником и пр. Вылет напрямую из Минска.
В отеле обычный для Турции набор услуг:
питание (по отзывам разнообразное);
ресторан, бар;
турецкая баня;
дискотеки;
аниматоры для детей и взрослых;
бассейн и пр.
Близко море, есть номера с красивым видом. Недостатки обычные для недорогого отеля: нестабильный интернет, старая мебель, некоторая затхлость.
10. Автобусный тур по Южной Европе «Легкое прикосновение Адриатики»
Здесь сама дорога и путешествие легко окажется интересней отдыха.
На 2 день пути автобус прибывает в Вену. Пешая экскурсия по столице Австро-Венгерской Империи. Один список исторических мест занял бы целую статью.
3 день – Венеция, прогулка на катере, пешая экскурсия по венецианским мостам и площадям, внешний осмотр Дворца Дожей и др.
На 4 день автобус прибывает в Дубровник – древнюю столицу Хорватии. Город, где снимали «Игру Престолов» - еще не разрушенная драконьим огнем столица «Семи Королевств».
С 5 по 11 день отдых на хорватском побережье Адриатики, за отдельную плату экскурсия в Черногорию.
На обратном пути экскурсия и ночевка в Будапеште: здание Парламента, Рыбацкий Бастион, музеи, зоопарк, аквапарк, тропикариум-океанариум.
Обратный путь пролегает через Словакию и Польшу, где можно будет не только насладится видами и достопримечательностями, но и сделать нужные покупки в популярных у белорусских туристах торговых центрах.
К цене этого тура нужно также добавить расходы на визу, страховку, допоплнительные услуги турфирмы и экскурсии.
Но шанс уложиться в $500 все же высок.
Источник:
13:56 28/08/2019