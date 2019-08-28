Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Успеть в отпуск: варианты бюджетного отдыха до $500

Лето в Беларуси подходит к концу. Но съездить в отпуск успели далеко не все, а порадовать себя морем, солнцем и отдыхом хочется.

Успеть в отпуск: варианты бюджетного отдыха до $500
Myfin.by нашел 10 бюджетных вариантов отдыха до $500 – от соседней Украины до Адриатического моря.

Список из 10 мест отдыха мы отсортировали по возрастанию цены и расстояния: чем дороже тур и дальше ехать, тем дальше он находится. А для экономии времени, не будем повторять для более дорогих вариантов те стандартные услуги, что уже описывали в предыдущих турах.

1. Украина, Коблево, отель Днестр

Тур за $100 с проездом. В дополнение – туристический сбор 50 рублей для взрослых и 30 рублей для детей от 5 до 12 лет. Детям до 5 лет все бесплатно. Автобус стартует из Минска, можно подсаживаться в Бобруйске, Жлобине и Гомеле.

Одиннадцать ночевок в двухместном номере. Работает кондиционер, в отеле есть бассейн и парковка. Бесплатный Wi-Fi, детская площадка. Питание не предоставляется.

Но главные достоинства тура не внутри, а вокруг отеля:

меньше 1 км до моря (3 линия);
песчаный пляж;
рестораны, бары, клубы;
дельфинарий, аквапарк, лунапарк.

По отзывам туристов, практически все в бюджетном варианте: пляж общественный, Wi-Fi нормально ловится только около администрации, мебель скрипит, бывают перебои с горячей водой и приветливостью персонала.

2. Болгария, Балчик, отель Naslada (Наслада)

Эта поездка обойдется чуть дороже $190 на человека за 15 ночей в 2-местном номере. Тоже без питания.

до моря меньше 1 км (2-я линия);
песчаный пляж.

В отеле:

кондиционеры;
бесплатный Wi-Fi везде;
ухоженная территория;
вежливый персонал;
экскурсионное бюро;
бассейн;
фитнес-центр.

К сожалению, специальных условий для детей нет. Но постояльцы отмечали удачное расположение отеля. В то же время некоторые из них жаловались на уличный шум и запах сырости.

Важный момент, который нужно учитывать – более 30 часов на автобусе в дороге и проезд через 3 границы.

В Болгарии можно найти похожие варианты примерно в ту же цену. Но в других отелях нет кондиционера или чего-то еще из необходимых услуг: медленный интернет, редкая уборка и пр.


3. Россия, Витязево, отель Илиадис 1

Цена за 14 ночей с дорогой – $208 + оплата туристической услуги (50 рублей – взрослые, 30 рублей – дети) + $5 за медицинскую страховку для всех старше 16 лет.

Отель «Илиадис 1» это новое 3-этажное здание, с номерами на 3-4 постояльца в селе Витязево на Черноморском побережье Краснодарского края.

В номерах:

кондиционер;
холодильник;
телевизор.

В отеле:

бассейны для детей и взрослых;
Wi-Fi;
детская площадка, анимация;
кухня для самостоятельной готовки.

Питаться можно в кафе за отдельную плату. Насыщенной клубной жизни сельская местность не предполагает. Главное достоинство – море (2 линия) и песчаный пляж.

4. Грузия, Kobuleti INN (ex. отель Олег)

За $250 можно приобрести автобусный тур в Грузию с экскурсиями, пляжным отдыхом и 3-разовым питанием. Дополнительно: 200 рублей – туристическая услуга, $8 – медицинская страховка.

Здесь уместно вначале описывать не достоинства отеля, но все 15 дней путешествия:

Первые два дня – проезд по Беларуси и России с ночевкой в Ростове-на-Дону.

3 день – преодоление Кавказского Хребта. Из окон автобуса виден Казбек, Крестовый перевал и прочие достопримечательности военной грузинской дороги, где ловил попутку Остап Бендер в одной из серий «12 стульев».

4 день – пешеходная экскурсия по старой части Тбилиси. Переезд в Кобулети. Ужин в отеле.

5-13 дни – отдых на море, а также:

ужин с вином, национальными блюдами и культурной программой;
экскурсия «Вечерний Батуми»;
экскурсия в Пещеру Прометея (отсылка к античному мифу);
экскурсия в Горную Аджарию;
древние крепости, храмы, монастыри, водопад, пляж с магнитным песком, безлимитная дегустация вина и др.
Дополнительные мероприятия за отдельную плату в $11-25.

13 день – пляжный отдых до обеда и отправка обратно.

Условия в отеле в целом спартанские и соответствуют предыдущим вариантам.

5. Египет, Шарм-эль-Шейх, отель – Viva Sharm Hotel

Многократно проверенный вариант пляжного отдыха. За $383 получаем:

12 ночей в двухместном номере с кондиционером;
меньше 200 метров до моря (1 линия);
песчано-коралловый пляж (собственный);
анимация, развлечения для детей и взрослых;
чистый и вместительный бассейн;
разнообразное питание;
уборка номера и смена белья каждый день.

Wi-Fi платный, 2 долл. час.

Те, кто хоть раз был в Египте, прекрасно знают про все плюсы и минусы такого отдыха. Тем же, кто еще не был, стоит приготовиться к навязчивому сервису и кристально прозрачному Красному морю.

 Отметим, что перелет в этом туре проходит из Киева. Поэтому нужно учесть дополнительные расходы на поездку в столицу Украины. 


6. Албания, Дуррес, отель – Sunborn Hotel

$386 за 14 ночей в малоизвестной белорусскому туристу, но европейской стране.

Краткий ликбез:

море – Адриатическое;
климат – теплый, но не африканский;
много исторических достопримечательностей.

В этом отеле обеспечивают:

номер с кондиционером и телевизором;
бесплатный интернет;
бассейн;
ресторан, бар;
детский бассейн и детскую площадку;
завтраки;
дискотеку по выходным.

Атмосфера спокойная, персонал приветливый, все располагает к семейному отдыху. До пляжа идти сравнительно долго, да и дорога не особенно чистая. Однако вполне соответствуют своей стоимости.

7. Тунис, Хаммамет, отель El Khalife

Тоже Африка, но море не Красное, а Средиземное. Общие условия в отеле совпадают с египетскими, но в бизес-центре бесплатный Wi-Fi. Цена – $391 за 14 ночей.

В этом отеле, судя по отзывам, не слишком разнообразное питание и могут внезапно появиться насекомые. Отель находится на 2 линии от моря.

Отличия от Египта:

другая страна – другая экзотика;
пляжи с белым песком;
летом в Тунисе не так жарко как в Египте.

Вылет предполагается из Киева.


8. Марокко, Агадир, отель Residence Rihab

Крайний запад Африки. За $445 можно провести 12 ночей на берегу Атлантического океана. Цена указана с перелетом из Москвы, но без питания.

Особенности тура:

2 линия;
песчаный пляж;
климат не такой жаркий как на других африканских курортах.

Номера двухместные, оборудованы кондиционерами. Бесплатный Wi-Fi только в общественных зонах. Отзывы о работе персонала благожелательные.

для детей работает бассейн, няни и аниматоры.
для взрослых – ресторан, бар, дискотеки.

В Марокко есть масса природных и рукотворных достопримечательностей, но заказывать экскурсии нужно за отдельную плату.

9. Турция, Аланья, Gold Twins Suit Hotel

$447 за 12 ночей в 2-местном номере с кондиционером, холодильником и пр. Вылет напрямую из Минска.

В отеле обычный для Турции набор услуг:

питание (по отзывам разнообразное);
ресторан, бар;
турецкая баня;
дискотеки;
аниматоры для детей и взрослых;
бассейн и пр.

Близко море, есть номера с красивым видом. Недостатки обычные для недорогого отеля: нестабильный интернет, старая мебель, некоторая затхлость.


10. Автобусный тур по Южной Европе «Легкое прикосновение Адриатики»

Здесь сама дорога и путешествие легко окажется интересней отдыха.

На 2 день пути автобус прибывает в Вену. Пешая экскурсия по столице Австро-Венгерской Империи. Один список исторических мест занял бы целую статью.

3 день – Венеция, прогулка на катере, пешая экскурсия по венецианским мостам и площадям, внешний осмотр Дворца Дожей и др.

На 4 день автобус прибывает в Дубровник – древнюю столицу Хорватии. Город, где снимали «Игру Престолов» - еще не разрушенная драконьим огнем столица «Семи Королевств».

С 5 по 11 день отдых на хорватском побережье Адриатики, за отдельную плату экскурсия в Черногорию.

На обратном пути экскурсия и ночевка в Будапеште: здание Парламента, Рыбацкий Бастион, музеи, зоопарк, аквапарк, тропикариум-океанариум.

Обратный путь пролегает через Словакию и Польшу, где можно будет не только насладится видами и достопримечательностями, но и сделать нужные покупки в популярных у белорусских туристах торговых центрах.

К цене этого тура нужно также добавить расходы на визу, страховку, допоплнительные услуги турфирмы и экскурсии. 

Но шанс уложиться в $500 все же высок.
Источник:
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё