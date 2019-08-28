Милиция спасла от самоубийства парня в Витебске

Сообщение поступило на номер 102. На место выехали сотрудники Первомайского РОВД Витебска, ОМОН, МЧС.





Прибывшим на место происшествия сотрудникам милиции родственница молодого человека поясняла, что не понимает, почему он решился на такой шаг.





Мужчина никого к себе не подпускал и угрожал спрыгнуть, если увидит сотрудников милиции. Правоохранителями был определён круг лиц, которым он может доверять. Приняли решение вызвать его друга для общения.





В результате милиционерам удалось вызвать с балкона парня, решившего свести счёты с жизнью. В настоящее время он передан медикам. Устанавливаются причины и мотивы его поступка, сообщает МВД







