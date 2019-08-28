Не поверите! Эммануил Виторган в 79 лет снова стал папой

Никто и не подозревал, что 79-летний артист и его супруга собираются снова стать родителями. Но это случилось, дочь назвали Кларой.





О том, что в семье прославленного артиста теперь появился еще один малыш, стало известно благодаря публикации на страничке самого актера в социальной сети Instagram, где он и показал свежее фото с новорожденной дочерью.





«У нас в семье пополнение. На свет родилась дочка Кларочка!», - пишет актер.









На показанном фото Виторган позирует в компании своей супруги Ирины, держащей малышку на руках, рядом также находится их старшая дочь Этель.





Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом в тайне.





Не исключено, что малышку родила суррогатная мать, поскольку недавно супружеская пара была замечена на отдыхе с дочерью Этель и каких-то признаков беременности у Ирины Виторган замечено не было.











