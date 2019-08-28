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Не поверите! Эммануил Виторган в 79 лет снова стал папой

Известный российский актер Эммануил Виторган этой ночью решил удивить многочисленную армию своих поклонников прекрасной новостью.

Никто и не подозревал, что 79-летний артист и его супруга собираются снова стать родителями. Но это случилось, дочь назвали Кларой. 

О том, что в семье прославленного артиста теперь появился еще один малыш, стало известно благодаря публикации на страничке самого актера в социальной сети Instagram, где он и показал свежее фото с новорожденной дочерью. 

«У нас в семье пополнение. На свет родилась дочка Кларочка!», - пишет актер. 


На показанном фото Виторган позирует в компании своей супруги Ирины, держащей малышку на руках, рядом также находится их старшая дочь Этель. 

Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом в тайне. 

Не исключено, что малышку родила суррогатная мать, поскольку недавно супружеская пара была замечена на отдыхе с дочерью Этель и каких-то признаков беременности у Ирины Виторган замечено не было.
Источник: dni24.com
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