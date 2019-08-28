Николая Куприча, из-за чего тот получил черепно-мозговую травму. Еще один парень попал в больницу. Как сообщает радио " Свабода ", он избил беларуского режиссера и оператора, из-за чего тот получил черепно-мозговую травму. Еще один парень попал в больницу.





Случай произошел на барной улице Октябрьской. Купричу также сломали нос, сейчас на его теле крупные гематомы. Мужчина, который устроил драку, подошел к компании молодых людей сам.





«Он подходит и спрашивает: «Ты тоже п***р?» — вспоминает Николай. — Я говорю: «Какая тебе разница, п***р я или нет?» — «Нет, ты скажи конкретно: п***р ты или нет?» Я говорю: «Я же не подхожу к тебе и не спрашиваю, натурал ты или нет? Гомофоб ты или не гомофоб? Меня это не интересует». Он еще раз: «Скажи конкретно!» Я говорю: «Ну хорошо, пусть я буду п***ром, и что дальше?»





Николай пояснил, что он гетеросексуален. Но описал себя именно так, потому что поддерживает ЛГБТ-сообщество. Куприч стал уходить, и неизвестный ударил его со спины в висок. Режиссер отключился и упал лицом на асфальт. Он лежал весь в крови.









Затем мужчина принялся избивать двух друзей Николая. Одного из них он ударил в шею, другому парню разбил скулу. После этого нападавший скрылся, а друзья вызвали милицию, чтобы написать заявление, и бригаду «скорой помощи».





Официальный представитель Следственного комитета Екатерина Гарлинскаясказала Свободе, что сейчас следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести телесных повреждений.

«Ленинский РОСК проводит проверку по заявлению 30-летнего мужчины о привлечении к ответственности неизвестного, который в ночь с 24 на 25 августа один раз ударил его в лицо на автозаправке в Минске», - сказала Гарлинская.









По поводу происшествия высказался ЛГБТ-активист Андрей Завалей:





«В субботу ночью на Кастрычніцкай напали на моих друзей, Коля Куприч получил сильнейший удар со спины ногой в голову от человека, который решил дое****ся до компании людей, которые «выглядят, как п***ры».





Коля сейчас в больнице со сломанным носом и сотрясением мозга. Результаты обследований, к счастью, не показали внутренних серьёзных осложнений в мозге.





Это страшно, это не укладывается в голове, как такое возможно. Когда Коля истекал кровью после удара, девушка нападавшего подбежала с салфеткой в руке и умоляла не писать заявление: «Он хороший!». Все люди хорошие, но всему есть предел», - цитирует активиста kyky.org



