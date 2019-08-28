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На учениях в Бешенковичах загорелся катер: двое военнослужащих обгорели

Об этом сообщает министерство обороны в своем телеграм-канале.

27 августа на объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск в населенном пункте Бешенковичи при маневре буксира произошло возгорание двигателя катера, в результате чего получили ожоги различной степени тяжести двое военнослужащих. 

Им оперативно оказана медицинская помощь. 

В настоящее время угрозы для жизни военнослужащих нет. 

Причины возгорания расследуются.
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