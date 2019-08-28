На учениях в Бешенковичах загорелся катер: двое военнослужащих обгорели
Об этом сообщает министерство обороны в своем телеграм-канале.
27 августа на объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск в населенном пункте Бешенковичи при маневре буксира произошло возгорание двигателя катера, в результате чего получили ожоги различной степени тяжести двое военнослужащих.
Им оперативно оказана медицинская помощь.
В настоящее время угрозы для жизни военнослужащих нет.
Причины возгорания расследуются.
11:03 28/08/2019