За полгода в Минске нашли целых... 87 "тунеядцев"

590 минчан были освобождены от 100-процентной оплаты "коммуналки" в связи с тяжелой жизненной ситуацией.









И только 87 человек были признаны "тунеядцами" — они не заняты в экономике и не находятся в тяжелой жизненной ситуации.





Между тем, районные комиссии провели 397 заседаний и проконсультировали 51,5 тысячи человек.









Напомним, что согласно декрету Александра Лукашенко "О содействии занятости населения" люди, признанные не занятыми в экономике, должны полностью оплачивать коммунальные услуги, если они являются собственниками или основными нанимателями жилья.



