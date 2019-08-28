За полгода в Минске нашли целых... 87 "тунеядцев"
За первое полугодие 2019 года в Минске районные комиссии по содействию занятости населения признали занятыми в экономике 25 тысяч человек, информирует агентство "Минск-Новости".
590 минчан были освобождены от 100-процентной оплаты "коммуналки" в связи с тяжелой жизненной ситуацией.
И только 87 человек были признаны "тунеядцами" — они не заняты в экономике и не находятся в тяжелой жизненной ситуации.
Между тем, районные комиссии провели 397 заседаний и проконсультировали 51,5 тысячи человек.
Напомним, что согласно декрету Александра Лукашенко "О содействии занятости населения" люди, признанные не занятыми в экономике, должны полностью оплачивать коммунальные услуги, если они являются собственниками или основными нанимателями жилья.
10:02 28/08/2019