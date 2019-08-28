Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

У школах появится новый факультатив «Школа юных защитников Отечества»

В нынешнем году министерство образования разработало новую учебную программу факультатива «Школа юных защитников Отечества», рассказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает «Минск-Новости».

По словам спикера, новый факультатив будут преподавать в 8—9-х классах.

— Факультативные занятия «Школы юных защитников Отечества» будут направлены на ознакомление ребят с профессиями в интересах государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность Республики Беларусь, — подчеркнула Старовойтова.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё