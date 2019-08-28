У школах появится новый факультатив «Школа юных защитников Отечества»

По словам спикера, новый факультатив будут преподавать в 8—9-х классах.





— Факультативные занятия «Школы юных защитников Отечества» будут направлены на ознакомление ребят с профессиями в интересах государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность Республики Беларусь, — подчеркнула Старовойтова.



