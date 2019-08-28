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"Сам ходил и выбирал": новые соседи Депардье обсуждают его участок под Минском

Как сейчас выглядит участок, где Депардье может построить особняк или разбить виноградник.


Как пишет Sputnik, знаменитый французский актер и винодел Жерар Депардье намерен обосноваться в Беларуси.

Депардье получил участок под Минском в деревне Лапоровичи на улице Спортивная, где находится коттедж четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

При этом для местных жителей эта информация новостью не стала.

"Участок Депардье выделили еще в 2017 году. Он сам ходил по нему и чуть ли не лично выбирал", - рассказал Sputnik местный житель.

По его словам, участок выделили в охранной зоне Минского моря – у самой воды.

"Председатель сельсовета сказала, что ему выделили 15 соток, но участок этот периодически окашивают, и окашивают с полгектара. Может, там еще чей-то участок, этого мы не знаем", - рассказал собеседник агентства.


Депардье в Беларуси побывал уже дважды – в 2015 и 2017 годах. Во время первого визита он встретился с президентов Александром Лукашенко, который научил гостя косить. А в 2017-м Депардье вернулся и ознакомился с Минским заводом виноградных вин.

В интервью журналу Le Figaro TV Magazine актер заявил, что намерен продать все свое имущество во Франции и некоторое время пожить в Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. При этом актер сохранил и французский паспорт.
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