В чем плюсы и минусы общенационального экзамена, который заменит ЦТ

Министерство образования к концу года планирует доработать оставшиеся вопросы с внедрением национального экзамена, который собираются ввести в 2020–2021 годах, пишет Заватра твоей страны.





— Может быть, совместим экзамен в школе и централизованное тестирование. Мы его условно называем «общенациональный экзамен». Чтобы, с одной стороны, оценить знания по данному предмету, а с другой — не перегрузить школьников дополнительной подготовкой к ЦТ, − объяснил министр образования Игорь Карпенко.









Министерство образования видит общенациональный экзамен как объединение тестирования с дополнительным открытым заданием. Разговоры о подобной форме проверки знаний в профессиональных кругах ведутся не первый год.





— Пока все выглядит так, что, например, по русскому языку это будет немного переработанное тестирование с перевесом от эмпирических знаний в сторону аналитики и с добавлением устной или письменной части, — рассказывает педагог и писательница Анна Северинец.





Гарантий, что новая форма проверки знаний выпускников школ принесет положительный результат, пока нет – все будет зависеть от продуманности принимаемых мер и задач, которые ведомство поставит перед системой, считает член Общественного Болонского комитета, профессор Владимир Дунаев.





При каких условиях новведение не окажется провальной инициативой?

Если власти учтут ошибки других стран

Внедрение новой формы проверки знаний выпускников, по мнению экспертов, несет в себе некоторые риски. Экзамен может стать как хорошим элементом связи между результатами школьного образования и требованиями для поступления в вузы страны, так и способом скрыть низкое качество обучения в школах.





— Встает вопрос, будет ли учтен опыт российского ЕГЭ, который по предмету «Русский язык» − проблематичный экзамен, и других стран. Или мы наступим на те же грабли? − говорит Анна Северинец.

Если проверять экзамен будут незаангажированные професионалы

Например, русскому языку в дополнение к тестовым заданиям планируется ввести задание, ответ на который экзаменаторы будут получать в виде связного текста. Его успешность и польза зависит от того, как и кем оно будет проверяться, и насколько эта проверка будет субъективной.









— Если задание будет проверяться в школах – это одно, а если в независимых структурах – другое. Особенно в нашей забюрократизированной, контролируемой системе, — подчеркивает Анна Северинец.





На Западе знания абитуриентов довольно часто оценивают с помощью эссе.





— Так проверяется умение критически мыслить, сформулировать свою мысль, донести ее до читателя – это достаточно «свободные» критерии. А в Беларуси нет специалистов, которые способны проверять «свободный» текст. Нашим надо сидеть и пальчиком водить по документу, чтобы оценить, воспроизвел ли ученик в 11 классе текст буква в букву, — объясняет педагог.





Она считает, что перед Минобразования стоит дополнительная задача – подготовить специалистов, способных проверять свободное изложение мыслей, оценивать задания по актуальным критериям.





— Я уже не говорю про детей, которые должны уметь свободно выражать свои мысли, а не писать то, что от них ждут, − добавляет Анна Северинец.

Если Министерство образования прислушается к обществу

Успешность тестирования – это плод продуктивной конструктивной работы как принимающих решение органов, так и общественности.





— Команда, которая работала над централизованным тестированием, была ориентирована на то, чтобы слушать людей и учитывать замечания, — напоминает Анна Северинец.





ЦТ «обкатывалось» и улучшалось долгие годы. Та же история случится и с новым экзаменом, предполагают эксперты. Если его создатели и управленцы будут прислушиваться к замечаниям общественности и профессионального сообщества, то формат экзамена начнет приносить плоды быстрей.





— Если бы у нас работала более понятная государственно-общественная система управления образованием (как декларируется), если бы было участие в формировании образовательной политики и оценке качества со стороны разных стейкхолдеров, можно было бы рассчитывать на успех нововведения, — отмечает Владимир Дунаев.

Если экзамен приблизит качество школьного образования к требованиям вузов

— Единый национальный экзамен, совмещающий вступительные экзамены и выпускные, был бы инструментом, который сокращает разрыв между требованиями высшей школы и качеством среднего образования, − считает Владимир Дунаев.





Сейчас одна из важных проблем для системы образования — расхождение в результатах выпускных экзаменов и ЦТ. Нередко первый этап показывает хороший уровень знаний выпускников, а на втором их ждут низкие баллы.





Будущий единый экзамен способен как поднять планку получаемых в школе знаний, так и скрыть низкий уровень школьного образования, снизив границу требований вузов к абитуриентам.





— Сами по себе механизмы и инструменты могут быть как хорошими, так и плохими. К сожалению, в Беларуси они чаще всего используются неудачно, — объясняет свои сомнения Владимир Дунаев.









Теоретически подобный экзамен – это хорошая идея для улучшения проверки знаний выпускников. Но приносить позитивные плоды он будет только в том случае, если министерство проработает его детально, ориентируясь не столько на нужные для себя показатели, сколько на пользу для выпускников, связь уровня школьных знаний и ожиданий университетов, а также на повышение качества школьного образования, заключают эксперты.











