В Минске задержан мошенник, который под видом оригинальных айфонов сбывал дешевые подделки
Недавно в Заводское РУВД Минска с жалобой на циничный обман обратились двое мужчин. Оба они, полагая, что приобретают по случаю дорогие гаджеты последней модели, выложили большие деньги за дешевые, плохого качества аппараты мобильной связи.
Вне зоны добра
При задержании мошенник пытался удрать задним ходом.
Мошенник действовал по единому сценарию. Жертв он выбирал у крупных торговых центров, подъезжал к ним на приличном автомобиле, представлялся и предлагал купить дорогие телефоны — в одном случае iPhone XS Max, в другом — Samsung Galaxy S9, пишет sb.by
— Мужчина аккуратно одет, приятно пахнет, на шее золотая цепочка, на руке хорошие часы, — Евгений Холод, заместитель начальника уголовного розыска Заводского РУВД, рассказывает, как мошеннику удавалось втереться в доверие. — Потерпевшему он представился Давидом, рассказал, что сам из России, приехал сюда отдыхать с семьей, но проигрался в казино, спустил все деньги на автоматы, так что теперь не на что даже машину заправить, чтобы вернуться домой. Но у него есть новый телефон, iPhone XS Max, который стоит больше 1000 долларов. От безысходности готов продать его хоть за 300. К гаджету прилагались документы: распечатанные копии гарантийного талона, чека из «Эльдорадо» — крупной российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники.
Тех, кто сделал неудачную покупку у этого человека, просят обращаться в милицию. Люди радовались возможности так дешево приобрести дорогой телефон последней модели. Особенно подкупало наличие документов, хотя были они, разумеется, поддельными. Продавец между тем уже включал аппарат, предлагая удостовериться в его оригинальности. Убедившись, что меню такое же, как в айфоне, на этом покупатели обычно и останавливались. Сопровождаемые мошенником, они шли к банкомату, снимали и отдавали ему деньги, после чего расставались вполне довольные друг другом.
Только дома, вставив SIM-карту, покупатель iPhone XS Max осознал, что отдал более 600 рублей за дешевую подделку, лишь внешне схожую с оригиналом. После сброса чужих настроек выяснилось, что сенсор плохо работает, меню волшебным образом изменилось, операционная система постоянно зависает, а камера и вовсе не включается.
Приступив к раскрытию мошенничества, сыщики выяснили, что подобный эпизод возле ТЦ «Момо» был и в апреле. Кроме того, неведомый Давид успел недавно наследить и в Октябрьском районе Минска. Причем там покупатель, которому не хватало денег на «последнюю модель», отдал мошеннику свой действительно оригинальный аппарат, да еще и доплатил.
— Изображение мошенника мы получили с камеры видеонаблюдения банкомата, куда тот отправился вместе с жертвой, чтобы не дать ей сорваться с крючка, — раскрывает некоторые секреты Евгений Холод. — Правда, лицо было видно плохо, но идентифицировать человека по некоторым признакам все же можно. Кроме того, в нашем распоряжении имелась некоторая информация об автомобилях, на которых он приезжал. Первый, «Шевроле Круз» на российских номерах, нам не слишком помог, а вот сведения о втором, прокатном «Киа Рио», и позволили установить личность мошенника.
Такой «чек» должен был подтвердить оригинальность айфона. В задержании принимали участие бойцы СОБР. Их машина преградила путь белой «Киа», на которой собирался тронуться Давид. Сотрудники милиции предъявили ему документы, после чего водитель… заблокировал дверцы, включил заднюю передачу и нажал на газ. Но уйти не удалось — позади уже стоял микроавтобус СОБР, который мошенник, перенервничав, не заметил.
Давид, житель Ставропольского края, в Москве приобретал дешевые телефоны, внешне напоминающие га-джеты последних моделей, и в разы дороже реализовывал их в Беларуси. Для пущей убедительности он раздобыл чек и гарантийный талон, распечатанные копии с которых и предоставлял покупателям.
35-летний мужчина женат, у него есть ребенок. Вот только к семье Давид в ближайшее время не вернется: с учетом предпринятой попытки скрыться для гражданина другой страны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сегодня оперативникам известно о пяти случаях мошенничества, но не исключено, что их было больше. Всех, кто совершил неудачное приобретение у «проигравшегося» Давида, просят обратиться в Заводское РУВД Минска.
Фото предоставлены Заводским РУВД Минска.
Оксана Невмержицкая
08:28 28/08/2019