Вне зоны добра









При задержании мошенник пытался удрать задним ходом.





Мошенник действовал по единому сценарию. Жертв он выбирал у крупных торговых центров, подъезжал к ним на приличном автомобиле, представлялся и предлагал купить дорогие телефоны — в одном случае iPhone XS Max, в другом — Samsung Galaxy S9, пишет sb.by





— Мужчина аккуратно одет, приятно пахнет, на шее золотая цепочка, на руке хорошие часы, — Евгений Холод, заместитель начальника уголовного розыска Заводского РУВД, рассказывает, как мошеннику удавалось втереться в доверие. — Потерпевшему он представился Давидом, рассказал, что сам из России, приехал сюда отдыхать с семьей, но проигрался в казино, спустил все деньги на автоматы, так что теперь не на что даже машину заправить, чтобы вернуться домой. Но у него есть новый телефон, iPhone XS Max, который стоит больше 1000 долларов. От безысходности готов продать его хоть за 300. К гаджету прилагались документы: распечатанные копии гарантийного талона, чека из «Эльдорадо» — крупной российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники.









Тех, кто сделал неудачную покупку у этого человека, просят обращаться в милицию. Люди радовались возможности так дешево приобрести дорогой телефон последней модели. Особенно подкупало наличие документов, хотя были они, разумеется, поддельными. Продавец между тем уже включал аппарат, предлагая удостовериться в его оригинальности. Убедившись, что меню такое же, как в айфоне, на этом покупатели обычно и останавливались. Сопровождаемые мошенником, они шли к банкомату, снимали и отдавали ему деньги, после чего расставались вполне довольные друг другом.





Только дома, вставив SIM-карту, покупатель iPhone XS Max осознал, что отдал более 600 рублей за дешевую подделку, лишь внешне схожую с оригиналом. После сброса чужих настроек выяснилось, что сенсор плохо работает, меню волшебным образом изменилось, операционная система постоянно зависает, а камера и вовсе не включается.





Приступив к раскрытию мошенничества, сыщики выяснили, что подобный эпизод возле ТЦ «Момо» был и в апреле. Кроме того, неведомый Давид успел недавно наследить и в Октябрьском районе Минска. Причем там покупатель, которому не хватало денег на «последнюю модель», отдал мошеннику свой действительно оригинальный аппарат, да еще и доплатил.





— Изображение мошенника мы получили с камеры видеонаблюдения банкомата, куда тот отправился вместе с жертвой, чтобы не дать ей сорваться с крючка, — раскрывает некоторые секреты Евгений Холод. — Правда, лицо было видно плохо, но идентифицировать человека по некоторым признакам все же можно. Кроме того, в нашем распоряжении имелась некоторая информация об автомобилях, на которых он приезжал. Первый, «Шевроле Круз» на российских номерах, нам не слишком помог, а вот сведения о втором, прокатном «Киа Рио», и позволили установить личность мошенника.









Такой «чек» должен был подтвердить оригинальность айфона. В задержании принимали участие бойцы СОБР. Их машина преградила путь белой «Киа», на которой собирался тронуться Давид. Сотрудники милиции предъявили ему документы, после чего водитель… заблокировал дверцы, включил заднюю передачу и нажал на газ. Но уйти не удалось — позади уже стоял микроавтобус СОБР, который мошенник, перенервничав, не заметил.









Давид, житель Ставропольского края, в Москве приобретал дешевые телефоны, внешне напоминающие га-джеты последних моделей, и в разы дороже реализовывал их в Беларуси. Для пущей убедительности он раздобыл чек и гарантийный талон, распечатанные копии с которых и предоставлял покупателям.





35-летний мужчина женат, у него есть ребенок. Вот только к семье Давид в ближайшее время не вернется: с учетом предпринятой попытки скрыться для гражданина другой страны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Сегодня оперативникам известно о пяти случаях мошенничества, но не исключено, что их было больше. Всех, кто совершил неудачное приобретение у «проигравшегося» Давида, просят обратиться в Заводское РУВД Минска.





Фото предоставлены Заводским РУВД Минска.



